«Парма» впервые в истории победила ЦСКА на домашнем паркете

Самыми результативными в «Парме» стали Би Джей Джонсон и Айзея Риз (21 и 22 очка соответственно). Форвард Руслан Абдулбасиров обновил личный рекорд регулярного чемпионата 2023/24 по очкам (18), оформил второй дабл-дабл в сезоне, а также собрал 10 подборов. Нынешняя победа стала для наших спортсменов шестой подряд, теперь «Парма» занимает шестую строчку турнирной таблицы.