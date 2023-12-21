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«Парма» впервые в истории победила ЦСКА в домашнем матче

«Парма» впервые в истории победила ЦСКА на домашнем паркете

21 декабря 2023, 02:22
Фото: Евгений Вотинцев / vk.com/parmabasket

«Парма» впервые в истории победила ЦСКА в домашнем матче

Последний раз ЦСКА проигрывал в Перми еще в 2004 году.
Сюжет
Парма

Баскетбольный клуб «Парма» вчера, 20 декабря, встретился с московским ЦСКА на домашнем паркете в рамках Единой Лиги ВТБ. Впервые в истории в этих условиях пермякам удалось победить гостей со счетом 82:78 (23:20, 20:25, 27:18, 12:15). Последние две минуты матча прошли при равном счете, рассказали в пресс-службе клуба.

Самыми результативными в «Парме» стали Би Джей Джонсон и Айзея Риз (21 и 22 очка соответственно). Форвард Руслан Абдулбасиров обновил личный рекорд регулярного чемпионата 2023/24 по очкам (18), оформил второй дабл-дабл в сезоне, а также собрал 10 подборов. Нынешняя победа стала для наших спортсменов шестой подряд, теперь «Парма» занимает шестую строчку турнирной таблицы.

Последний раз ЦСКА терпел поражение в Перми 16 апреля 2004 года. Тогда в Финале Кубка России «Урал-Грейт» обыграл москвичей со счетом 105:99.

Следующая игра «Пармы» пройдет в понедельник, 25 декабря. Спортсмены встретятся с «Уралмашем» на выезде.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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