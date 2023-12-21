Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическую деятельность со странами Востока

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В изменившихся экономических условиях предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) России пришлось перестраивать логистические цепочки в закупке оборудования и расходных материалов. Однако Пермской ЦБК удалось довольно быстро адаптироваться к новому положению благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами из Китая. Кроме того, представители компании совершили ряд деловых поездок в Бразилию, Египет и Турцию.
В ноябре текущего года продукцию ПЦБК впервые представили на Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования в городе Фучжоу (КНР). Стенд предприятия был организован вместе с официальным дистрибьютором продукции ПЦБК в Китае — компанией «Юнь Чоу АРВМ».
Представители пермского предприятия провели переговоры с китайскими покупателями тарных картонов, а также посетили заводы по выпуску гофроупаковки и обсудили перспективы поставок пермской продукции. Тарный картон сейчас востребован на рынке Азии. Всего ПЦБК установила более 20 новых контактов с гофропроизводителями Китая и Юго-Восточной Азии, в том числе с одним из крупнейших целлюлозно-бумажных холдингов в мире — Nine Dragons. Стороны договорились о совместных консультациях и обмене опытом в разработке упаковочных решений.
Александр Бойченко, председатель совета директоров ПЦБК:
— В этом году предприятия КНР заказали у российских компаний около 1,5 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской ЦБП, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Наличие рынков сбыта позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
Сотрудничество с партнерами из Китая позволяет ПЦБК заниматься модернизацией оборудования и наращивать мощности на картонно-бумажном и гофропроизводстве. Поставщики импортного оборудования, в том числе, из Индии, Бразилии и Южной Кореи направляют разные предложения для пермского предприятия. Это помогает и решать узконаправленные технологические задачи — например, закупать химикаты, расходные материалы и запчасти для машин.
За последние пять лет ПЦБК увеличила производительность на 40% благодаря многочисленным модернизациям. Изменения происходили и в ходе крупных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги». Сейчас на предприятии продолжается реализация инвестиционного проекта «Сила бумаги 2.0», по которому обновляют основные механизмы бумагоделательной машины (БДМ). Целью проекта стало повышение производительности БДМ-2 по выпуску высококачественной целлюлозной бумаги для гофрирования.
ПЦБК также поставляет свою продукцию в КНР, например, целлюлозную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft. Китайские компании производят из пермского картона гофроупаковку для мебели и электробытовых приборов. С начала текущего года Пермская ЦБК отправила в КНР четыре партии с картоном Imitation kraft — это несколько железнодорожных составов. Поставки ведутся по дистрибьюторскому соглашению с компанией «Юнь Чоу».