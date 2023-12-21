Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическую деятельность со странами Востока

Представители пермского предприятия провели переговоры с китайскими покупателями тарных картонов, а также посетили заводы по выпуску гофроупаковки и обсудили перспективы поставок пермской продукции. Тарный картон сейчас востребован на рынке Азии. Всего ПЦБК установила более 20 новых контактов с гофропроизводителями Китая и Юго-Восточной Азии, в том числе с одним из крупнейших целлюлозно-бумажных холдингов в мире — Nine Dragons. Стороны договорились о совместных консультациях и обмене опытом в разработке упаковочных решений.