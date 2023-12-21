Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов

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Составлен рейтинг городов по «индексу Щелкунчика». В тройке лидеров «бюджетного» просмотра — Челябинск, Пермь и Самара, сообщает Яндекс.
Специалисты агрегатора составили «индекс Щелкунчика», который показывает, где в России можно посмотреть балет по наиболее доступным ценам, включая стоимость билетов на спектакль и проживания. Аналитики учитывали цены на спектакли и балеты «Щелкунчик» в разных городах России с 1 ноября 2023 года по 10 января 2024 года. В рейтинг вошли следующие города:
Отмечается, что самые дорогие билеты, кроме Москвы, предлагаются в Санкт-Петербурге и Перми — до 25 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.
Составители рейтинга отмечают, что ни в одном из перечисленных городов билеты по минимальной стоимости купить не получится, они распроданы. Поэтому рейтинг носит символический характер.
По итогу выяснилось, что самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля по «индексу Щелкунчика» стали: Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей), Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей). Так, в Челябинске можно посетить Детский театр песка и теней «Скарабей» за 220 рублей, в Перми спектакль пройдет в театре «Век жизни», а в Самаре можно увидеть постановку с кошками Куклачева в «Доме офицеров».