Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов

По итогу выяснилось, что самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля по «индексу Щелкунчика» стали: Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей), Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей). Так, в Челябинске можно посетить Детский театр песка и теней «Скарабей» за 220 рублей, в Перми спектакль пройдет в театре «Век жизни», а в Самаре можно увидеть постановку с кошками Куклачева в «Доме офицеров».