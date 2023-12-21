Пермский военный институт войск нацгвардии получил нового руководителя

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Пермский военный институт войск нацгвардии сменил руководителя. Учебное заведение временно возглавил замначальника института, полковник Юрий Стовбун, сообщает ura. ru.
Институт покинул его начальник Евгений Русанов. Согласно опубликованным ЕГРЮЛ данным, Стовбун возглавил военный вуз в статусе «врио» с 25 сентября.
Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима, напоминает издание.