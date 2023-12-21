Пермский военный институт войск нацгвардии получил нового руководителя

Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима, напоминает издание.