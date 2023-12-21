Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы

Пермские антимонопольщики возбудили дело из-за подозрительной рекламы платной парковки в ТРК «Семья». По данным пресс-службы краевого УФАС, с жалобой к ним обратился один из посетителей ТРК. Он рассказал, что решил воспользоваться платной парковкой. При этом с ТРК были буклеты, которые обещали первые два часа парковки бесплатно, если совершить покупку в «Гипер Ленте» на 1,5 тыс. рублей и более.