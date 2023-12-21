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Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы

Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы

21 декабря 2023, 08:13
Фото: properm.ru
Автомобиль пермяка не выпускали с парковки, требуя оплатить ее стоимость.
Сюжет
Уфас

Пермские антимонопольщики возбудили дело из-за подозрительной рекламы платной парковки в ТРК «Семья». По данным пресс-службы краевого УФАС, с жалобой к ним обратился один из посетителей ТРК. Он рассказал, что решил воспользоваться платной парковкой. При этом с ТРК были буклеты, которые обещали первые два часа парковки бесплатно, если совершить покупку в «Гипер Ленте» на 1,5 тыс. рублей и более.

Пермяк выполнил эти условия, купил продукты в гипермаркете на нужную сумму, но диспетчер парковки отказал в бесплатной услуге, в администрации ТРК также заявили, что не собираются выпускать автомобиль без оплаты.

Специалисты отмечают, что информация в буклете считается рекламой, так как она привлекает интерес к парковке и гипермаркету. При этом в ситуации усматривается нарушение закона о рекламе.

Сейчас возбуждено антимонопольное дело. Его должны рассмотреть в конце января 2024 года.

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#Уфас#Пермь#Реклама#Трк семья#ТРК
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