Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Пермские антимонопольщики возбудили дело из-за подозрительной рекламы платной парковки в ТРК «Семья». По данным пресс-службы краевого УФАС, с жалобой к ним обратился один из посетителей ТРК. Он рассказал, что решил воспользоваться платной парковкой. При этом с ТРК были буклеты, которые обещали первые два часа парковки бесплатно, если совершить покупку в «Гипер Ленте» на 1,5 тыс. рублей и более.
Пермяк выполнил эти условия, купил продукты в гипермаркете на нужную сумму, но диспетчер парковки отказал в бесплатной услуге, в администрации ТРК также заявили, что не собираются выпускать автомобиль без оплаты.
Специалисты отмечают, что информация в буклете считается рекламой, так как она привлекает интерес к парковке и гипермаркету. При этом в ситуации усматривается нарушение закона о рекламе.
Сейчас возбуждено антимонопольное дело. Его должны рассмотреть в конце января 2024 года.