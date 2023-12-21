Пермяк преодолел 244 км трассы триатлона в Чили, чтобы помочь детям

«Путешествие не только географическое, но и внутрь себя, в свои возможности, в то, как меняется твой разум и в период подготовки, и во время гонки, и после. Какие выводы для себя ты делаешь, какие слабые места ты у себя нашел. В некоторых местах прямо горжусь собой, что какие-то вещи делал, которые не делал даже на тренировках», — рассказал Григорий 59.RU.