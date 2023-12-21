Пермяк преодолел 244 км трассы триатлона в Чили, чтобы помочь детям

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 07:33
Житель Перми проплыл, проехал и пробежал 244 км в экстремальном триатлон-соревновании Patagonman в Чили. Свой забег Григорий Болотов посвятил детям — подопечным фонда «Дедморозим». В течение соревнования для них удалось собрать 52 тыс. 611 рублей.
Сейчас Григорию 40 лет, впервые он попробовал себя в новом спорте во время пандемии. Начинал свои тренировки в триатлонном клубе «Южный», спустя время мужчине удалось выйти на соревнования международного уровня. Для участия в Patagonman нужно было не только подготовиться физически и морально, но и выиграть слот на забег в лотерею. Спортсмену удалось и это, узнали 59.RU из интервью с Болотовым.
Во время подготовки к забегу и во время самого превозмогания на дистанции был запущен сбор «Экстрим во имя чудес». Всего мужчина преодолел 244 км, из которых 2 км — вплавь, 180 км — на велосипеде. Оставшиеся 42 км Григорий пробежал по пересеченной местности. На весь маршрут было затрачено 14 часов 7 минут и 33 секунды.
До этого соревнования экстремального опыта с забегами по ледяной воде и горам у Григория не было. По словам триатлониста, эта дистанция позволила ему выйти за грани своих возможностей.
«Путешествие не только географическое, но и внутрь себя, в свои возможности, в то, как меняется твой разум и в период подготовки, и во время гонки, и после. Какие выводы для себя ты делаешь, какие слабые места ты у себя нашел. В некоторых местах прямо горжусь собой, что какие-то вещи делал, которые не делал даже на тренировках», — рассказал Григорий 59.RU.
Сейчас спортсмен готовится к новым соревнованиям по триатлону, но уже в Черногории. Мероприятие Black Lake Extreme Triathlon пройдет в городе Жабляк 14 сентября 2024 года. Участникам предстоит преодолеть горное ледниковое озеро, самый глубокий каньон Европы и трейл по горным и лесным тропам.