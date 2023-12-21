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Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?

Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?

21 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI
Рейс в Минск остался единственным субсидируемым международным маршрутом.

Министерство транспорта Пермского края утвердило список авиакомпаний, которые в 2024 году будут осуществлять рейсы по субсидиям. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно приказу было решено обеспечить субсидиями следующих перевозчиков: АО «ЮВТ АЭРО» в двух направлениях из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул на сумму в 57,1 млн рублей, АО «Авиакомпания Сибирь» по маршруту Пермь-Новосибирск и Новосибирск-Пермь — в 3,1 млн рублей, ООО «Авиакомпания „Икар“» в двух направлениях из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск — в 73,7 млн рублей, ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ в направлениях Пермь-Тюмень и Тюмень-Пермь — в 10,7 млн рублей.

Рейс в Минск остался единственным субсидируемым международным авиамаршрутом, его осуществит перевозчик «Авиакомпания „Икар“». Сумма субсидий для данного рейса составит 67,4 млн рублей. В 2024 году субсидирование получат 11 внутренних и один международный маршрут.

Ранее сообщалось, что из Перми хотят запустить еще один международный рейс. Среди вариантов представлены Грузия и Казахстан.

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