Пристав заставил пермяка выкопать спрятанный под сугробом автомобиль

Пристав-исполнитель приехал вместе с представителем взыскателя к частному дому, где жил должник. Хозяин рассказал, что не может отдать им автомобиль, так как машина сгорела после удара молнией. Однако мужчина не смог подтвердить свой рассказ. Пристав выяснил, что пермяк не снимал машину с учета, и решил проверить придомовую территорию. Работник ведомства заметил на снегу следы колес автомобиля. Выяснилось, что мужчина спрятал машину в глубине двора и засыпал снегом. В итоге ему пришлось откопать свое имущество обратно.