Пристав заставил пермяка выкопать спрятанный под сугробом автомобиль

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Пермяк не смог спрятать свой личный автомобиль от ареста приставов. Мужчина задолжал около 415 тыс. рублей по договору кредита, однако не погашал обязательные платежи. В итоге в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому району Перми и Ильинскому району возбудили исполнительное производство.
Сотрудник ведомства предупредил нарушителя об ответственности за отказ исполнить требования исполнительного листа. Однако мужчина не торопился гасить долг по кредиту. Ему пришло уведомление об аресте автомобиля на портале Госуслуг, и пермяк решил перехитрить приставов.
Пристав-исполнитель приехал вместе с представителем взыскателя к частному дому, где жил должник. Хозяин рассказал, что не может отдать им автомобиль, так как машина сгорела после удара молнией. Однако мужчина не смог подтвердить свой рассказ. Пристав выяснил, что пермяк не снимал машину с учета, и решил проверить придомовую территорию. Работник ведомства заметил на снегу следы колес автомобиля. Выяснилось, что мужчина спрятал машину в глубине двора и засыпал снегом. В итоге ему пришлось откопать свое имущество обратно.
В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что после составления процессуальных документов автомобиль был передан на ответственное хранение представителю взыскателя.