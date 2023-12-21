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Продукция филиала «Азот» вошла в 100 лучших товаров России

Продукция филиала «Азот» вошла в 100 лучших товаров России

21 декабря 2023, 05:40
Три вида продукции филиала «Азот» Группы «Уралхим» вошли в число 100 лучших товаров России.

Предприятие получило дипломы за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров (продукции и услуг) во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Являясь лидером на российском рынке в производстве нитрата натрия, нитрата калия и нитрита натрия, филиал «Азот» подтвердил качество выпускаемой продукции и был награжден отличительными дипломами.

Ольга Миллер, заместитель директора по качеству филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

«„Азот“ на всех уровнях отслеживает качество продукции и процессов производства, закупаемого сырья, упаковки, отгрузки продукции, а также регулярно получает и анализирует обратную связь от потребителей. Продукция предприятия востребована в России и за рубежом. Особенно приятно, что наши продукты получают такую высокую оценку».
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