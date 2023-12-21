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Прокуратура проверила больницу в Прикамье, сотрудники который жаловались Путину

Прокуратура проверила больницу в Прикамье, сотрудники который жаловались Путину

21 декабря 2023, 05:32
Фото: Midjourney
Руководство больницы должно устранить выявленные нарушения.

Кудымкарская прокуратура нашла нарушения в работе ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа Пермского края». Надзорное ведомство провело проверку после коллективного обращения сотрудников, у которых были вопросы к соблюдению закона при начислении стимулирующих выплат.

Оказалось, что в локальных актах медучреждения были существенные нарушения. Администрация больницы ввела двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов работы, которую выполнили сотрудники отделений скорой помощи, сообщает пресс-службы краевой прокуратуры.

После проверки главврач Игорь Уточкин получил представление от прокуратуры, от него потребовали устранить нарушения. Прокуратура опротестовала локальные акты медучреждения. В итоге сотрудники получили перерасчет стимулирующих выплат.

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара в начале декабря обратились к президенту РФ Владимиру Путину, они жаловались на проблемы со стимулирующими выплатами. Позже с фельдшерами и водителями встретился глава региона Дмитрий Махонин и руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Кудымкар
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