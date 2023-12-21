Прокуратура проверила больницу в Прикамье, сотрудники который жаловались Путину

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Кудымкарская прокуратура нашла нарушения в работе ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа Пермского края». Надзорное ведомство провело проверку после коллективного обращения сотрудников, у которых были вопросы к соблюдению закона при начислении стимулирующих выплат.
Оказалось, что в локальных актах медучреждения были существенные нарушения. Администрация больницы ввела двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов работы, которую выполнили сотрудники отделений скорой помощи, сообщает пресс-службы краевой прокуратуры.
После проверки главврач Игорь Уточкин получил представление от прокуратуры, от него потребовали устранить нарушения. Прокуратура опротестовала локальные акты медучреждения. В итоге сотрудники получили перерасчет стимулирующих выплат.
Сотрудники скорой помощи из Кудымкара в начале декабря обратились к президенту РФ Владимиру Путину, они жаловались на проблемы со стимулирующими выплатами. Позже с фельдшерами и водителями встретился глава региона Дмитрий Махонин и руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень.