Прокуратура проверила больницу в Прикамье, сотрудники который жаловались Путину

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара в начале декабря обратились к президенту РФ Владимиру Путину, они жаловались на проблемы со стимулирующими выплатами. Позже с фельдшерами и водителями встретился глава региона Дмитрий Махонин и руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень.