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Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки

Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки

21 декабря 2023, 07:33
Фото: 1MI
Ранее запуск реестра обещали лишь в 2025 году.
Сюжет
Призыв

Президент России поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра повесток. Кроме того, Владимир Путин дал задачу Минобороны РФ, чтобы постановка на воинский учет происходила без личной явки в военкомат.

В министерстве должны до 15 января 2024 года сформировать подразделение, которое займется сопровождением информационной системы воинского учета.

Электронные повестки приходили в тестовом режиме в период осеннего призыва в 2023 году, но они не имели юридической силы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнял, что в некоторых регионах уже все готово для запуска реестра, в других — ситуация обратная. При этом в Минцифры РФ отмечали, что реестр должен заработать только в 2025 году.

Штрафы за неявку по электронной повестке должны заработать с 1 января 2024 года. Предполагается, что повестка будет считаться полученной спустя неделю после размещения в реестре, даже если призывник ее не видел.

В Минобороны РФ разъяснили порядок рассылки электронных повесток
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