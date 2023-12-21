Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки

Электронные повестки приходили в тестовом режиме в период осеннего призыва в 2023 году, но они не имели юридической силы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнял, что в некоторых регионах уже все готово для запуска реестра, в других — ситуация обратная. При этом в Минцифры РФ отмечали, что реестр должен заработать только в 2025 году.