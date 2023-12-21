Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Президент России поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра повесток. Кроме того, Владимир Путин дал задачу Минобороны РФ, чтобы постановка на воинский учет происходила без личной явки в военкомат.
В министерстве должны до 15 января 2024 года сформировать подразделение, которое займется сопровождением информационной системы воинского учета.
Электронные повестки приходили в тестовом режиме в период осеннего призыва в 2023 году, но они не имели юридической силы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнял, что в некоторых регионах уже все готово для запуска реестра, в других — ситуация обратная. При этом в Минцифры РФ отмечали, что реестр должен заработать только в 2025 году.
Штрафы за неявку по электронной повестке должны заработать с 1 января 2024 года. Предполагается, что повестка будет считаться полученной спустя неделю после размещения в реестре, даже если призывник ее не видел.