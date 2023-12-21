Рано утром в Добрянке сгорела деревянная мечеть

В Добрянке на ул. Розы Люксембург сегодня утром, 21 декабря, сгорела мечеть. Сообщение о пожаре в деревянном здании поступило оперативному дежурному в 6:34. На место инцидента выезжали 17 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.