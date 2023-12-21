Рано утром в Добрянке сгорела деревянная мечеть

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В Добрянке на ул. Розы Люксембург сегодня утром, 21 декабря, сгорела мечеть. Сообщение о пожаре в деревянном здании поступило оперативному дежурному в 6:34. На место инцидента выезжали 17 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По прибытии пожарные установили, что горит кровля здания. Пожар был локализован в 6:47, открытое горение ликвидировано в 7:05. Предварительная площадь возгорания составила 64 кв. м. В результате ЧП никто не погиб и не получил травмы.
В МЧС напоминают жителям Прикамья о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Если вы заметили пожар, немедленно сообщите о нем по номеру 01, 101 или 112.