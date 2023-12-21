Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?

Управление капитального строительства Пермского края обратилось в суд с иском о взыскании с подрядчика 1,3 млрд рублей за срыв сроков сдачи объекта. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому подрядчик обязан за свой счет обследовать объект, доработать проектную документацию и достроить зоопарк. Снесли 17 зданий из 19 построенных. Не просто построенных, но уже обитых утеплителем, с уже заведенными коммуникациями, а где-то и электропроводкой. Подрядчик остался прежний, субподрядчик новый, ООО «Энергокомплекс» из Одинцово. Субподрядчик увеличил чистую прибыль с 4,7 млн рублей в 2021 году до 39,2 млн рублей в 2022 году, по данным СПАРК.