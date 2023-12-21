Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Что-то из этих объектов было обещано к 300-летию Перми, что-то еще лет 10 и даже 20 лет назад. Конец 2023 года — хороший повод выяснить, в каком состоянии те или иные знаковые, значимые, долгожданные и уже в некотором смысле сакральные для Перми объекты. По каждому объекту нас интересовало:
Процент готовности в пресс-службе Минстроя назвать не смогли. На запрос Properm.ru сообщили, что строительство зоопарка продолжится в 2024 году. В данное время работы ведутся на всех 56 объектах зоопарка, входящих в первую очередь строительства. Различные работы ведутся одновременно на площади порядка 26 га.
Введены в эксплуатацию основные объекты жизнеобеспечения: центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности. Весной 2023 года в новые вольеры перевезли порядка 300 животных контактной группы.
По данным краевых властей, на задержку строительства повлияли изменения в федеральном законодательстве. Россельхознадзором были повышены требования к содержанию животных в зоопарках. Из-за этого в проектные решения порядка 60 строений (вольеров и павильонов, внутренних или наружных их частей) потребовалось вносить заметные изменения.
Также изначальным проектом не были предусмотрены видеонаблюдение за территорией и животными, интерактивная навигация по всей территории, комплексное озеленение территории, в том числе в открытых частях вольеров. Все эти корректировки отражены в новой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение госэкспертизы.
Параллельно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится тематическая группа павильонов «Полярный мир» и акватеррариум. Окончательные сроки завершения строительства зоопарка уже не называют.
Напомним, компания «РЖДстрой» получила контракт на строительство зоопарка в 2017 году, но в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все построенные объекты аварийными. Properm.ru публиковал тогда откровения рабочих и фотографии из экспертных заключений — стены левитировали над фундаментами, как острова Аватара.
Управление капитального строительства Пермского края обратилось в суд с иском о взыскании с подрядчика 1,3 млрд рублей за срыв сроков сдачи объекта. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому подрядчик обязан за свой счет обследовать объект, доработать проектную документацию и достроить зоопарк. Снесли 17 зданий из 19 построенных. Не просто построенных, но уже обитых утеплителем, с уже заведенными коммуникациями, а где-то и электропроводкой. Подрядчик остался прежний, субподрядчик новый, ООО «Энергокомплекс» из Одинцово. Субподрядчик увеличил чистую прибыль с 4,7 млн рублей в 2021 году до 39,2 млн рублей в 2022 году, по данным СПАРК.
Уже экс-директора Управления капитального строительства Пермского края обвинили в хищении 353 млн рублей, выделенных на строительство зоопарка.
Процент готовности, как и в случае с зоопарком, не называется. По данным пресс-службы краевого правительства, завершается монтаж фасадного остекления и кровли здания, ведутся работы по внутренним и наружным инженерным сетям (водоснабжение, отопление, электрика), устройство индивидуального теплового пункта. Внутри строители ведут отделку помещений в выставочных залах, в подвальном помещении — монтаж вентиляционных установок. Также идет монтаж лифтов и подъемников.
Ведутся работы по воссозданию корпусов бывшего завода (литеры О, Ц и Н). Они, наряду с основным, составят единый комплекс галереи. Там идут восстановительные работы для сохранения внешнего облика объектов.
Стоимость начальная составляла 4,2 млрд рублей, сейчас проект оценен в 6,7 млрд. Удорожание связано с поиском новых поставщиков после введения санкций. Так, потребовалась замена производителя стеклянных витражей. Стекло было произведено на заводе в Челябинске, вес одного цельного витража — почти 1,5 тонны, высота — 6 метров. Всего строителям предстоит установить 1512 стекол разных размеров. Вместе со стеклянными витражами зеленого оттенка для отделки фасада используются медные листы, поставка которых также потребовала дополнительного времени в связи с санкциями.
В новом здании галерея займет 21 тыс. кв. метров (в здании собора она занимала 3,8 тыс. кв. метров).
Окончательные сроки сдачи не называют, но, скорее всего, в первом квартале 2024 года галерея еще не будет готова принять посетителей.
Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что крематорий не смогут построить на условиях государственно-частного партнерства, потому что Верховный суд РФ запретил использование крематориев частным компаниям.
Уточняем. ВС РФ обратил внимание, что, в соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ «О погребении и похоронном деле», решение о создании мест погребения принимается органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, на территориях которых они создаются. По принадлежности места погребения могут быть государственными и муниципальными. Таким образом, расположение земельного участка с размещенным на нем кладбищем не может находиться в частной собственности.
Глава города рассказал, что Государственная дума РФ вскоре примет поправки в законопроект, и крематории разрешат использовать государственно-частным концессиям.
После того как на федеральном уровне примут изменения в закон, в Перми начнут искать инвестора. Как сообщали городские власти, есть заинтересованные компании, которые будут готовы достроить крематорий, если нужные изменения в законодательство будут приняты. Пока недостроенный крематорий законсервировали.
По данным пресс-службы краевого Минстроя, в настоящее время проектно-сметная документация разработана и проходит главную государственную экспертизу (ГГЭ) в Москве. Документы на экспертизу переданы в июле 2023 года. ПСД предусматривает 6 этапов строительства, все этапы — на рассмотрении госэкспертизы.
После получения заключения ГГЭ будет вестись работа по привлечению федерального финансирования на строительство объекта, — пояснили в Минстрое.
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации строительства мостового перехода через Каму в створе улицы Крисанова с подходами выполняет за 666 млн рублей ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» (Санкт-Петербург, учредитель и директор Михаил Артемьев). Компания выполняет проектно-изыскательские работы для разных федеральных и региональных государственных заказчиков. Выручка компании за 2022 год составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 75 млн рублей, по данным СПАРК.
Ранее сообщалось, что в случае заключения концессионного соглашения на строительство третьего моста, проезд по нему может стать платным.
Третий мост через Каму будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции. Пропускная способность моста составит порядка 40 тыс. автомобилей в сутки. Согласно утвержденной документации, он будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м. Стоимость моста, по предварительным подсчетам, составит более 45 млрд рублей.
Строительство здания краевой инфекционной больницы в Перми завершилось. Сейчас происходит итоговая приемка проекта, после чего учреждение должны оснастить медицинским оборудованием.
На территории медучреждения проведены все нужные внутриплощадочные коммунальные сети, завершено устройство емкостей локальных очистных сооружений. Новая инфекционная больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену.
По данным пресс-службы краевого правительства, строительные работы будут завершены до конца 2023 года. На объекте ведутся завершающие отделочные работы на 4 этаже, начаты пусконаладочные работы инженерных сетей, началась поставка корпусной мебели. Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов.
До начала учебного года в учреждение завезут 37 пианино, а также два кабинетных и один концертный рояль марок Essex (Китай), Boston (Япония) и KAWAI (Япония). Помимо этого, планируется приобретение 333 инструментов для занятий в классах и выдачи детям на руки. Они также будут поставлены в учебное заведение до начала занятий. Музыкальная школа откроет двери для учеников 1 сентября 2024 года.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе Минстроя, технической и инженерной разработкой проекта новой сцены театра оперы и балета в Перми занимается компания «Юнидрафт». Она завершает проектные работы, которые были начаты в рамках договора между краевыми властями и ООО «ВЕРНЕРЗОБЕКМОСКВА» (Werner Sobek, Arup и wHY) за счет внебюджетного финансирования, при финансовой поддержке Романа Абрамовича.
В начале 2024 года, по данным пресс-службы краевого правительства, проект будет направлен на прохождение госэкспертизы. После получения заключения госэкспертизы будет вестись работа по привлечению федерального финансирования на строительство объекта.
Новую сцену оперного театра собираются построить в микрорайоне Разгуляй. Сначала объект хотели построить к 300-летию Перми, но сроки несколько раз переносились. По последней информации, окончание работ запланировано на 2032 год. В апреле текущего года стало известно, что стоимость строительства увеличилась до 20 млрд рублей. Накануне глава региона Дмитрий Махонин заявил, что на реализацию объекта требуется «огромная сумма денег, сейчас этих средств нет»: «И если выбирать между строительством третьего моста через Каму и новым театром, я выберу мост».
Похоже, ситуация никак не меняется. Ответ пресс-службы краевого правительства по поводу ж/д вокзала такой: «Сегодня ведется проектирование объекта, разработана архитектурно-градостроительная концепция транспортно-посадочного узла (ТПУ) Пермь II. Внутренняя отраслевая экспертиза основных проектных решений ТПУ завершена».
Какая компания занимается проектированием, не уточняется. А архитектурно-градостроительную концепцию ТПУ разработали и представили еще в 2019 году. В 2021 году сообщалось: «сейчас ведется проектирование», «внешний вид согласован с РЖД», «завершить строительство ТПУ планируется в 2024 году». Здания железнодорожного и автовокзалов должны появиться на территории Товарного двора, по обеим сторонам от улицы Строителей.
В начале 2023 года вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский сообщал: «В настоящее время проект заходит в процедуру госэкспертизы. После получения положительного заключения станет ясна окончательная стоимость реализации проекта, которую будет необходимо внести РЖД в свою программу финансирования, только после этого будет принято решение о начале строительства. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте».
Сегодня объект находится в стадии разработки проектно-сметной документации, в 2024 году будет проведена госэкспертиза. Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов кампуса мирового уровня в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Кампус планируется расположить в правобережной части города на территории площадью более 20 га. Здесь разместятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.
Проект планируется реализовать до конца 2026 года. Объем капитальных вложений на данный момент оценивается в 19,6 млрд рублей.
ООО «Кампус „Парма“», концессионер строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми, сменило собственника. Данные «СПАРК-Интерфакс» изучили журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье»: с 24 июля единственным учредителем компании является ООО «Эталон Кампус». Ранее 100% долей в уставном капитале общества принадлежало основателю инвесткомпании АФК «Система» Владимиру Евтушенко. ООО «Эталон Кампус» было зарегистрировано в столице 2 июня 2023 года. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. Владельцами компании выступают ООО «Инфраинвест» (75%) и ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» (25%). «Инфраинвест» принадлежит Алану Бугулову, заместителю генерального директора ООО «Системные концессии» (входит в АФК «Система»). ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» контролируется федеральной девелоперской компанией «Эталон», 48,8% которой принадлежит АФК «Система».
Многофункциональному спорткомплексу в м/р ДКЖ ищут подрядчика. На площадке под строительство арены проведены подготовительные работы — расчищена и выровнена площадка, обустроены подъездные пути, возведен забор.
Согласно паспорту объекта, арена будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, размер игрового поля — 36×66 м. Строительство такого объекта позволит проводить в Пермском крае соревнования и мероприятия международного уровня. Но подрядчика по конкурсу выбрать не смогли, торги не состоялись. На электронный аукцион по выполнению комплекса работ по строительству объекта спорта «Многофункциональная спортивная арена» не было подано ни одной заявки.
Как сообщили Properm.ru в Фонде развития Пермского края (ФРПК), ООО «Пермь-Арена» определит подрядчика, который построит многофункциональную спортивную арену в районе ДКЖ (на территории бывшего Товарного двора), без проведения процедуры торгов.
Вчера стало известно, что после повышения ключевой ставки, заказчик принял решение пересмотреть финансовую модель проекта и согласовать возможные изменения с концессионером. После прохождения этих процедур закупку должны объявить повторно. Предварительная стоимость объекта — 17 млрд рублей. По данным прежних аукционов, подрядчик должен закончить работы не позднее 30 ноября 2026 года.
Ледовой арене на Иве повезло больше. Уже выполнены работы подготовительного периода, площадка обеспечена временным энергоснабжением, установлен башенный кран, разработан котлован. Сейчас рабочие возводят монолитный железобетонный каркас здания. Впереди монтаж ограждающих конструкций, стен, окон, витражей, конструкции покрытия. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, генеральным подрядчиком является компания «Строй-Комплекс».
Площадь нового спорткомплекса составит 10,3 тыс. кв. м. Крытая арена будет включать два ледовых поля, трибуны вместительностью не менее 250 мест.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Пермским краем и ООО «Красная машина» (дочерняя компания Фонда развития Пермского края). Концессионное соглашение было подписано в начале апреля 2023 года.
Как сообщили на запрос Properm.ru краевые власти, в 2023 году подрядчик — ООО «ЖБК-СТРОЙ» провел все необходимые подготовительные работы, связанные с демонтажем имеющихся конструкций и основанием поля, произвел вынос инженерных сетей. Непосредственно строительство начнется в 2024 году. Будет возведен новый четырехэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м, а также обновлена открытая арена. Ее новые трибуны будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек.
На объекте планируется оборудовать дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. м. Летом площадка будет задействована под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол и др.
Стоимость контракта — 1,97 млрд рублей. Реконструировать стадион «Юность» компания должна до 16 ноября 2024 года.
«ЖБК-СТРОЙ» занимается несколькими крупными объектами в регионе — компания строит новую инфекционную больницу, новое здание для школы № 146.
В 2022 году был проведен капитальный ремонт Дворца спорта (капремонт фасадов, кровли, замена потолка в фойе, перил и ремонт лестничных маршей, выполнено благоустройство территории вокруг объекта, на территории установлены баскетбольные щиты для жителей).
Объект является базой для молодежного хоккейного клуба «Молот». На площадке Дворца спорта работают детские секции хоккея, футбола и фигурного катания.
На площадке у стадиона планируется создать современный легкоатлетический кластер. Кроме профессиональной инфраструктуры для легкоатлетов, планируется создать зоны для массового спорта. Планируется, что территория будет оснащена баскетбольной зоной, футбольным полем и хоккейной коробкой.
Реализация спортивного проекта будет поэтапной. На первом этапе будут проведены процедуры по разработке проектно-сметной документации в рамках отраслевого задания Минспорта (займет несколько месяцев с учетом госэкспертизы). На следующем этапе под готовый проект будет привлекаться необходимое финансирование. В Минспорта рассматривают все источники, в том числе федеральные целевые программы и механизмы ГЧП.
В Минимуществе приступили к разработке документации по планировке территории с целью размещения данного объекта.
Спорткомплекс «Энергия» (ул. Советская, 100) строит ООО «Стройуниверсал-Парма» за 1,8 млрд рублей. По условиям контракта, спорткомплекс площадью более 16,9 тыс. кв. метров будет рассчитан на посещение 274 человек в смену. В здании разместятся универсальные спортзалы и бассейн на 28 человек в смену. Снаружи появятся открытая спортплощадка с беговым кругом и мини-полем для футбола.
Строительство объекта должно было завершиться до 25 декабря 2023 года, но, скорее всего, сроки сдачи будут перенесены на 2024 год.
ООО «Стройуниверсал-Парма» зарегистрировано на рынке более 15 лет назад. Генеральным директором и владельцем является Орест Димидов. Подрядчик занимался строительством пермского муниципального приюта для животных на ул. Верхне-Муллинской и школы № 59 на Парковом. Кроме того, сейчас компания строит хирургический корпус и детскую поликлинику в Кудымкаре, школу в селе Мокино Нытвенского района.
Юбилей Перми был использован как возможность привлечь дополнительные ресурсы, с 2018 года инфраструктурная программа «Пермь-300» была расширена с 90 проектов до 240, на общую сумму порядка 240 млрд рублей.
Примерно четвертая часть из них — средства частных предприятий и организаций. За счет этих инвестиций преображены фасады порядка 40 объектов культурного наследия. Завершены работы на 120 объектах. В том числе преображен архитектурный облик исторического центра: Комсомольский проспект, улицы Сибирская и Ленина. Завершены работы по благоустройству ул. Петропавловской (Слудская горка).
Завершаются работы:
— по капремонту фасадов домов на Комсомольском проспекте, улицах 25 Октября, Героев Хасана, Екатерининская, Луначарского, Советская, Ленина, Петропавловская и др.;
— по размещению архитектурной подсветки на фасадах зданий улиц Ленина и Петропавловской и Комсомольского проспекта.
В рамках «Пермь-300» благоустроено и построено 47 парков и скверов во всех районах краевой столицы.
В 2023 году в Пермском крае введены в эксплуатацию 9 капитальных объектов медицинской инфраструктуры (5 находятся в краевом центре, а еще 7 возведены в территориях края: Кудымкар, Полазна, Чердынь, Сива, Углеуральский, Ныроб, Оверята).
Завершили строительство новой сцены Пермского ТЮЗа. Объект готов на 100%, проходит приемку госэкспертизой. В рамках программы «Пермь-300» было запланировано несколько крупных проектов дорожной и транспортной инфраструктуры. В Перми обновляли общественный транспорт, закупили новые автобусы.
Запущено движение по новому участку «магистральной» ул. Строителей, введена в эксплуатацию новая кольцевая развязка на завершающем этапе реконструкции автодороги Пермь–Ильинский–Хохловка. Капитально отремонтированы улицы Сибирская и Ленина и площадь Трех столетий.
Завершена проходка тоннеля на ул. Углеуральской, продолжаются работы по обустройству проезжей части. Продолжается строительство автодороги по ул. Крисанова — там появится новый путепровод над ш. Космонавтов и мост над Данилихой. Окончательный ввод объекта запланирован на 2025 год.
На строительстве трассы ТР-53 завершена надвижка пролетов будущего моста над долиной Ивы, продолжается возведение дорожной части и локальных очистных сооружений. В 2024 году строители приступят к реализации второго этапа проекта.