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С начала года в Перми задержано более ста расклейщиков нелегальных объявлений

С начала года в Перми задержано более ста расклейщиков нелегальных объявлений

21 декабря 2023, 09:37
Фото: properm.ru
Расклейщикам вынесено штрафов на 129 тысяч рублей.

В Перми с начала года задержано более ста расклейщиков незаконных объявлений. Вынесены административные штрафы в размере 129 тыс. рублей, сообщают в администрации Перми.

В контрольном департаменте администрации Перми напоминают, что за расклейку объявлений в непредусмотренных для этого местах предусмотрен штраф. Размер штрафа для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

#Общество#Пермь#Объявления#Расклейка объявлений
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