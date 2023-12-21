С начала года в Перми задержано более ста расклейщиков нелегальных объявлений

В контрольном департаменте администрации Перми напоминают, что за расклейку объявлений в непредусмотренных для этого местах предусмотрен штраф. Размер штрафа для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.