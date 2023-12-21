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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Пермском крае

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Пермском крае

21 декабря 2023, 09:03
Фото: properm.ru
Пермякам стоит быть осторожнее возле зданий.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняют, что 22 декабря ожидается мокрый снег и дождь, скорость порывов ветра может достигать 18 м/с, передает пресс-служба краевого Минтербеза.

Из-за ухудшения погодных условий возможен сход снега и льда с крыш, аварии в сфере ЖКХ и аварии на дорогах.

Аномальные холода в ближайшее время не вернутся в Прикамье, регион накрывает теплый воздух. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что ночью 21 декабря температура на юге и западе региона превышала отметку в +1˚.

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#Пермь#Погода
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