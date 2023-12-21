Со следующей недели в Перми скорректируют движение трех автобусных маршрутов

С понедельника, 25 декабря, в Перми изменятся маршруты движения трех автобусов. На маршрутах №51 и 56 корректируется ряд отправлений, при этом учитываются изменения в расписании электропоездов и дорожной обстановке. Кроме того, сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с невозможностью разворота на остановке «Порт Пермь» из-за скопления грузового транспорта, конечной остановкой маршрута №47 будет «Гравийный завод».