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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Перми изменится движение на трех автобусных маршрутах с 25 декабря

Со следующей недели в Перми скорректируют движение трех автобусных маршрутов

21 декабря 2023, 08:25
Фото: properm.ru

В Перми изменится движение на трех автобусных маршрутах с 25 декабря

Власти сообщают, что частично изменят количество рейсов.

С понедельника, 25 декабря, в Перми изменятся маршруты движения трех автобусов. На маршрутах №51 и 56 корректируется ряд отправлений, при этом учитываются изменения в расписании электропоездов и дорожной обстановке. Кроме того, сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с невозможностью разворота на остановке «Порт Пермь» из-за скопления грузового транспорта, конечной остановкой маршрута №47 будет «Гравийный завод».

Чтобы проехать до остановки «Порт Пермь», пассажирам придется пользоваться рейсами до конечной «Мачтобаза». Чиновники обещают увеличить количество данных рейсов.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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