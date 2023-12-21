Связали веревку из белья. В Прикамье осудили заключенных за побег из колонии

Оба мужчины в ночь на 27 августа 2023 года решили совершить побег. Они спустились с третьего этажа колонии через открытое окно. Для этого злоумышленники создали веревку из постельного белья — они привязали ее к батарее. После побега заключенные добрались до деревни Зотино. Там их задержали 29 августа.