Связали веревку из белья. В Прикамье осудили заключенных за побег из колонии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Пермский краевой суд вынес приговор двум заключенным, которые сбежали из березниковской колонии-поселения в августе 2022 года. Изначально преступники отбывали наказание в колониях общего и строгого режима: один из них попал в колонию-поселение в октябре 2021 года, другой — в феврале 2022 года.
Оба мужчины в ночь на 27 августа 2023 года решили совершить побег. Они спустились с третьего этажа колонии через открытое окно. Для этого злоумышленники создали веревку из постельного белья — они привязали ее к батарее. После побега заключенные добрались до деревни Зотино. Там их задержали 29 августа.
За побег заключенные получили по 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. В итоге один из мужчин проведен за решеткой еще 3 года и 6 месяцев, другой — 3 года и 7 месяцев.
Речь идет об Иване Бельтюкове и Алексее Тиунове. Бельтюков сидел за разбой и мошенничество, Тиунов — за убийство. Они должны были освободиться в 2024 году.