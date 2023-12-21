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Связали веревку из белья. В Прикамье осудили заключенных за побег из колонии

Связали веревку из белья. В Прикамье осудили заключенных за побег из колонии

21 декабря 2023, 06:58
Фото: fusionbrain.ai
Преступники должны были выйти на свободу в 2024 году, но решили сбежать.

Пермский краевой суд вынес приговор двум заключенным, которые сбежали из березниковской колонии-поселения в августе 2022 года. Изначально преступники отбывали наказание в колониях общего и строгого режима: один из них попал в колонию-поселение в октябре 2021 года, другой — в феврале 2022 года.

Оба мужчины в ночь на 27 августа 2023 года решили совершить побег. Они спустились с третьего этажа колонии через открытое окно. Для этого злоумышленники создали веревку из постельного белья — они привязали ее к батарее. После побега заключенные добрались до деревни Зотино. Там их задержали 29 августа.

За побег заключенные получили по 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. В итоге один из мужчин проведен за решеткой еще 3 года и 6 месяцев, другой — 3 года и 7 месяцев.

Речь идет об Иване Бельтюкове и Алексее Тиунове. Бельтюков сидел за разбой и мошенничество, Тиунов — за убийство. Они должны были освободиться в 2024 году.

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#Суд#Пермь#Колония#Гуфсин#Побег
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