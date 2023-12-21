Начальника финансового отдела «ПермГорЭлектроТранса» оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей начальнику финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых. Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря, 21 декабря суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024 года, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда.
Андрей Волосатых и начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев были задержаны в конце октября. Расследование уголовного дела носит межрегиональный характер. По информации Properm.ru, фигурантам были предъявлены обвинения в получении взятки от компании из Челябинска.