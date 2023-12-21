Начальника финансового отдела «ПермГорЭлектроТранса» оставили в СИЗО

Андрей Волосатых и начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев были задержаны в конце октября. Расследование уголовного дела носит межрегиональный характер. По информации Properm.ru, фигурантам были предъявлены обвинения в получении взятки от компании из Челябинска.