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Начальника финансового отдела «ПермГорЭлектроТранса» оставили в СИЗО

Начальника финансового отдела «ПермГорЭлектроТранса» оставили в СИЗО

21 декабря 2023, 13:27
Фото: properm.ru
Андрей Волосатых был задержан еще в конце октября.

Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей начальнику финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых. Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря, 21 декабря суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024 года, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда.

Андрей Волосатых и начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев были задержаны в конце октября. Расследование уголовного дела носит межрегиональный характер. По информации Properm.ru, фигурантам были предъявлены обвинения в получении взятки от компании из Челябинска.

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#Пермская езда#Пермь#Взятки
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