Центр ЭКО на Сахалине исполнил мечту о материнстве для 37 женщин в 2023 году

Posted Вчера, 11:37
Published Вчера, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
С апреля 2023 года жительницы Сахалинской области получили возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, не выезжая за пределы региона. В Южно-Сахалинске открылся центр репродуктивных технологий «Цветок жизни». Высококвалифицированные врачи помогают островитянкам испытать радость материнства в случаях подтвержденного бесплодия. Сегодня специалисты с гордостью отмечают: уже в феврале ожидается рождение первых малышей, зачатых с помощью ЭКО. А всего за 8 месяцев беременности подтвердились у 37 сахалинок.
На днях сахалинские медики осчастливили жительницу села Стародубского в Долинском районе. Алена станет мамой двойняшек. Уже несколько раз островитянка обращалась за помощью к репродуктологам, ездила в Санкт-Петербург и Хабаровск. Но все попытки оказались безуспешными. В Южно-Сахалинске забеременеть получилось с первого раза. 4 декабря произошла подсадка плода, а спустя две недели на УЗИ врач подтвердила беременность.
«Произошел двойной праздник — после стольких попыток мы с мужем станем родителями двоих деток. Хочется поблагодарить докторов за их заботу и внимательность. Я записалась в „Цветок жизни“, как только увидела новость об его открытии. Весной пришла на первый прием, прошла все подготовительные процедуры. Специалисты порекомендовали немного повременить с подсадкой плода, перенос назначили на 4 декабря. Спустя две недели мы сдали тест на ХГЧ и получили положительный результат», — поделилась жительница Стародубского.
До открытия центра всех женщин, которые не могли забеременеть естественным путем, отправляли в федеральные клиники. Директор сахалинского центра и приезжие специалисты подчеркивают: выезжать в крупные города на ЭКО теперь не имеет смысла. Полный цикл процедур проводят в островном регионе.
«У нас созданы все условия для проведения процедуры, и женщинам не приходится испытывать дополнительный стресс при перелетах. Ежегодно мы планируем проводить до 300 протоколов ЭКО. В этом году переносы эмбрионов провели 143 женщинам», — поделился директор центра «Цветок жизни» Альберт Тухбатов.
При проведении экстракорпорального оплодотворения специалисты используют самое высокотехнологичное оборудование. В центре есть инкубаторы, рабочая станция ЭКО, микроскопы исследовательского класса, оснащенные микроманипуляционной и антивибрационной системами и другая необходимая аппаратура. А недавно штат сотрудников медицинского учреждения пополнился еще одним специалистом — эмбриологом. Молодой врач вернулась на Сахалин после учебы в Санкт-Петербурге и Москве. С начала декабря Анастасия Протасова занимается важной частью процесса — оплодотворением яйцеклетки посредством инъекции или погружения сперматозоида.
«Для меня каждая беременность — это чудо, за которым стоит очень трепетный и кропотливый труд. Он требует определенных условий, которые соблюдены в нашей лаборатории. Мне нравится быть причастной к появлению новых жизней и помогать женщинам становиться матерями, — поделилась Анастасия.
Все процедуры в центре репродуктивных технологий выполняются бесплатно по полису ОМС, при наличии медицинских показаний. Повышение рождаемости — одна из задач, которую поставил президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта «Демография». Глава государства отметил необходимость поддерживать будущих мам и семьи, чтобы добиться перелома в демографической ситуации в нашей стране.