Участники побега из березниковской колонии получили дополнительные сроки

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:23
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Березниковского городского суда в отношении двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения в августе 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Речь идет о 21-летнем Иване Бельтюкове и 30-летнем Алексее Тиунове, которые бежали из колонии общего режима ФКУ ИК-38 в Березниках в августе прошлого года. Ранее они отбывали наказания в колониях общего и строгого режима, но в октябре и в феврале их перевели в колонию-поселение, где допускается свободное передвижение заключенных по территории, использование денег, отсутствие ограничений на свидания. Пропажу заключенных в ИК-38 заметили утром 27 августа. Беглецов задержали 29 августа в Ильинском районе.
Как рассказали в суде, в ночь на субботу, 27 августа, через открытое окно на третьем этаже помещения здания колонии, Бельтюков и Тиунов спустились поочередно вниз на улицу. В качестве веревки они использовали заготовленную ранее связку из постельного белья. Спустившись вниз, они самовольно покинули территорию колонии. Сроки заключения у Бельтюкова и Тиунова истекали в 2024 году. Будучи на свободе беглецы добрались до д. Зотино Ильинского района. Именно там 29 августа их задержали сотрудники ГУФСИН.
Из картотеки судебных дел известно, что в июле 2015 года Ильинский районный суд приговорил ранее судимого за угрозу убийством Тиунова к девяти годам лишения свободы за убийство соседа. Мужчину он зарезал во время совместного распития спиртного у себя дома: вместе с жертвой он вышел покурить, за разговором разгорелся конфликт и Тиунов ударил соседа в шею ножом. Тело сначала спрятал в сенях, а потом отвез на телеге и выбросил в выгребную яму.
Бельтюкова осудили в Березниковском городском суде в январе 2020 года к 4 годам колонии общего режима. Из материалов суда известно, что он постоянно издевался над своей матерью, постоянно выпивал с друзьями. Молодого мужчину осудили за кражу у своей мамы бытовой техники — двух телевизоров, микроволновой печи, смартфонов. Также Бельтюков похищал у родственницы крупные суммы денег. После того, как сын начал бросаться на мать и выкручивать руки, отбирая имущество, женщина заявила на него в полицию.
Ранее осужденный Тиунов отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года переведен на участок колонии-поселения. Осужденный Бельтюков отбывал наказание в колонии общего режима, по решению суда 2 февраля 2022 года также переведен на тот же участок колонии-поселении.
Свою вину в содеянном мужчины признали частично, отметив, что побег из колонии-поселения они совершили самостоятельно, в сговор между собой не вступали.
Березниковский городской суд признал беглецов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), и назначил по 3 года лишения свободы каждому. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательное наказание составило 3 года и 6 месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселения с февраля 2022 года, и 3 года и 7 месяцев другому. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.