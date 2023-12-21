Участники побега из березниковской колонии получили дополнительные сроки

Из картотеки судебных дел известно, что в июле 2015 года Ильинский районный суд приговорил ранее судимого за угрозу убийством Тиунова к девяти годам лишения свободы за убийство соседа. Мужчину он зарезал во время совместного распития спиртного у себя дома: вместе с жертвой он вышел покурить, за разговором разгорелся конфликт и Тиунов ударил соседа в шею ножом. Тело сначала спрятал в сенях, а потом отвез на телеге и выбросил в выгребную яму.