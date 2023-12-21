«Уралхим» собрал в Перми учителей подшефных школ из городов присутствия

АО «ОХК „Уралхим“ совместно с химическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Общероссийской общественной организацией учителей и преподавателей химии провели в Перми конференцию для учителей естественно-научных дисциплин из подшефных школ в регионах присутствия компании. Мероприятие прошло с 15 по 17 декабря в пермской школе №132.