«Уралхим» собрал в Перми учителей подшефных школ из городов присутствия

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
АО «ОХК „Уралхим“ совместно с химическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Общероссийской общественной организацией учителей и преподавателей химии провели в Перми конференцию для учителей естественно-научных дисциплин из подшефных школ в регионах присутствия компании. Мероприятие прошло с 15 по 17 декабря в пермской школе №132.
Более ста педагогов средних школ собрались для обмена лучшими практиками преподавания физики, химии, биологии и математики. Помимо Перми, Березников и Соликамска Пермского края в конференции приняли участие учителя из Московской, Калининградской, Кировской и Самарской областей. Еще 123 педагога подключились онлайн.
Георгий Захмылов, старший HR бизнес-партнер АО «ОХК „Уралхим“:
«Роль педагога в формировании будущего пути развития каждого ученика очень важна. Именно в школе дети делают выбор направления, которому посвятят свою жизнь, для этого активно готовятся ко вступительным испытаниям в учреждения среднего профессионального образования и вузы. Наша цель — подготовить школьников, сделать их конкурентоспособными, ориентировать на обучение и развитие карьеры в регионах».
С открывающей лекцией выступила зам. декана по учебно-методической работе химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Ирина Успенская. Мастер-классы коллегам провели лучшие педагоги страны, многие из которых — лауреаты престижных премий в области образования и носят звание «Учитель года России».
Андрей Путятин, советник научного руководителя химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова:
«Московский государственный университет реализует в регионах ряд проектов, направленных на повышение уровня преподавания естественно-научных дисциплин на средней и высшей образовательных ступенях. Важно, чтобы талантливые школьники и студенты выбирали продолжение обучения в своих родных городах, впоследствии приходя работать в такие компании, как „Уралхим“. Это позволит минимизировать отток кадров в крупные города и будет способствовать достижению технологического суверенитета нашей страны».