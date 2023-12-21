properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

«Уралхим» собрал в Перми учителей подшефных школ из городов присутствия

«Уралхим» собрал в Перми учителей подшефных школ из городов присутствия

21 декабря 2023, 13:20
В мероприятии участвовали более сотни педагогов.

АО «ОХК „Уралхим“ совместно с химическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Общероссийской общественной организацией учителей и преподавателей химии провели в Перми конференцию для учителей естественно-научных дисциплин из подшефных школ в регионах присутствия компании. Мероприятие прошло с 15 по 17 декабря в пермской школе №132.

Более ста педагогов средних школ собрались для обмена лучшими практиками преподавания физики, химии, биологии и математики. Помимо Перми, Березников и Соликамска Пермского края в конференции приняли участие учителя из Московской, Калининградской, Кировской и Самарской областей. Еще 123 педагога подключились онлайн.

Георгий Захмылов, старший HR бизнес-партнер АО «ОХК „Уралхим“:

«Роль педагога в формировании будущего пути развития каждого ученика очень важна. Именно в школе дети делают выбор направления, которому посвятят свою жизнь, для этого активно готовятся ко вступительным испытаниям в учреждения среднего профессионального образования и вузы. Наша цель — подготовить школьников, сделать их конкурентоспособными, ориентировать на обучение и развитие карьеры в регионах».

С открывающей лекцией выступила зам. декана по учебно-методической работе химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Ирина Успенская. Мастер-классы коллегам провели лучшие педагоги страны, многие из которых — лауреаты престижных премий в области образования и носят звание «Учитель года России».

Андрей Путятин, советник научного руководителя химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Московский государственный университет реализует в регионах ряд проектов, направленных на повышение уровня преподавания естественно-научных дисциплин на средней и высшей образовательных ступенях. Важно, чтобы талантливые школьники и студенты выбирали продолжение обучения в своих родных городах, впоследствии приходя работать в такие компании, как „Уралхим“. Это позволит минимизировать отток кадров в крупные города и будет способствовать достижению технологического суверенитета нашей страны».
#Новости компаний
Подпишитесь
Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?
Сегодня, 09:11
В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата
Сегодня, 10:28
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Сегодня, 12:14
В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках
Сегодня, 10:01
Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов
Сегодня, 08:51
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
Сегодня, 08:13