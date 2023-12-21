Ушел на СВО из колонии. В Пермском крае простились с убитым на спецоперации

Чиновник не уточняет статус мужчины, в котором он был на СВО. Однако в социальных сетях можно найти запись от 27 ноября. В ней знакомые Балуева просят помочь с его поисками, утверждая что пермяк ушел на СВО с ИК-40 в Кунгуре. 15 декабря было добавлено уточнение, что военного нашли.