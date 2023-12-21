Ушел на СВО из колонии. В Пермском крае простились с убитым на спецоперации

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В Пермском крае простились с убитым на СВО жителем Чусового. Михаил Балуев родился 9 июня в 1977 году в Чусовом. В мае 2023 года заключил контракт с Минобороны России, 19 июня был убит в ходе спецоперации, рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов.
Чиновник не уточняет статус мужчины, в котором он был на СВО. Однако в социальных сетях можно найти запись от 27 ноября. В ней знакомые Балуева просят помочь с его поисками, утверждая что пермяк ушел на СВО с ИК-40 в Кунгуре. 15 декабря было добавлено уточнение, что военного нашли.
На сайте Чусовского городского суда есть приговор от января 2023 года, который получил Балуев Михаил Владимирович — полный тезка участника СВО. Он получил срок за мелкую кражу и уклонение от административного надзора — год и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.