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Posted 21 декабря 2023, 12:32

Published 21 декабря 2023, 12:32

Modified 21 декабря 2023, 12:34

Updated 21 декабря 2023, 12:34

В Перми нашли труп человека в сгоревшем автомобиле

21 декабря 2023, 12:32
Причины пожара пока неизвестны.

В Перми после ночного пожара нашли труп человека в машине. По данным пресс-службы краевого МЧС, сообщение о пожаре на улице Свиязева поступило 21 декабря в 5:11. На место выехали 12 человек и три единицы техники.

На месте оказалось, что горят автомобили на неохраняемой парковке возле дома. На пожаре был обнаружен погибший, передает слова МЧС издание «В курсе.ру». Предварительная площадь пожара составила около 15 кв м. Сейчас причины ЧП устанавливают специалисты.

Судя по фотографиям из социальных сетей, один из автомобилей сгорел полностью, второе транспортное средство также получило серьезные повреждения — они стояли рядом. Незначительные следы от огня заметны на автомобиле, который стоял впереди.

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#Пермь#Пожар#Мчс
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