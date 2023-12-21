properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках

В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках

21 декабря 2023, 10:01
Фото: properm.ru
Такая возможность у городских специалистов появится с 1 января 2024 года.

Пермская городская Дума одобрила внесение уточнений в правовые акты, регулирующие правила пользования платными парковками. Контролеры, осуществляющие пеший мониторинг платных парковок, получили возможность удалять с госномеров транспортных средств посторонние предметы, сообщает «Бизнесс-класс»

Уточняется, что открывать номер следует способами, не причиняющими ущерба автомобилю. Документ вступит в силу 1 января 2024 года.

«Мы предпринимаем действия, чтобы снизить количество фактов неоплаты парковочных мест. Разрешаем убирать с закрытых номеров предметы, чтобы данные нарушителя можно было зафиксировать и привлечь его к ответственности. По логике в результате доходы бюджета должны увеличиться, однако этот прогноз не отражен в финансово-экономическом обосновании проекта», — цитирует издание депутата Арсена Болквадзе.

В обновленных правилах пользования городскими парковками есть пункт, который позволяет сотрудникам Пермской дирекции дорожного движения «удалять с государственных регистрационных знаков предметы, препятствующие их идентификации, способами, не причиняющими ущерба транспортному средству».

Специалисты пешего патруля городского департамента дорог и благоустройства фиксируют транспортные средства с закрытыми номерами, проверяют наличие или отсутствие оплаты за парковку и передают материалы для дальнейшего составления протоколов. В отличие от мобильных комплексов фотовидеофиксации «ПаркРайт», пеший инспектор более мобилен, и может отодвинуть бумагу, зафиксировать номер нарушителя, отмечали тогда в администрации. Было ли правовое основание для открытия номера ранее — не сообщалось.

Автомобилистам-уклонистам от оплаты парковки грозит штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. — за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для автомобилей инвалидов штраф выше — 5 тыс. руб.

Читайте также:
В Перми парковщики получат официальную возможность открывать номер автомобиля
#Авто#Штраф#Парковки#Автомобильный штраф
Подпишитесь
Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?
Сегодня, 09:11
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Пермском крае
Сегодня, 09:03
Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов
Сегодня, 08:51
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
Сегодня, 08:09
Прокуратура проверила больницу в Прикамье, сотрудники который жаловались Путину
Сегодня, 05:32
Пермь — самый зеленый миллионник России. Как сохранить ее во времена больших строек?
Сегодня, 04:00