В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках

Специалисты пешего патруля городского департамента дорог и благоустройства фиксируют транспортные средства с закрытыми номерами, проверяют наличие или отсутствие оплаты за парковку и передают материалы для дальнейшего составления протоколов. В отличие от мобильных комплексов фотовидеофиксации «ПаркРайт», пеший инспектор более мобилен, и может отодвинуть бумагу, зафиксировать номер нарушителя, отмечали тогда в администрации. Было ли правовое основание для открытия номера ранее — не сообщалось.