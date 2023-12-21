В Перми сомневающиеся в появлении ФОКа жители креативно выразили свое несогласие

Ранее в районе ул. Шпальной предполагалось возведение спорткомплекса с акцентом на фигурное катание. Однако в связи со строительством многофункциональной арены на 10 тыс. мест с двумя ледовыми полями на территории бывшего Товарного двора, а также действующим спортивным комплексом «Ледовый» на 1-й Урожайной, предлагается сместиться акцент в сторону легкоатлетический направленности будущего спортобъекта.