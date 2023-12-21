В Перми сомневающиеся в появлении ФОКа жители креативно выразили свое несогласие

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Пермяки креативно выразили свое несогласие с возможной застройкой многоэтажным жильем участка по Шпальной, 2. Ранее власти озвучивали планы строительства на данном участке Центра фигурного катания и Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сообщает 59. Ру.
В минимущества и минспорта края Properm.ru сообщили, что планы по строительству ФОК в микрорайоне Парковый Перми сохраняются.
Ранее в районе ул. Шпальной предполагалось возведение спорткомплекса с акцентом на фигурное катание. Однако в связи со строительством многофункциональной арены на 10 тыс. мест с двумя ледовыми полями на территории бывшего Товарного двора, а также действующим спортивным комплексом «Ледовый» на 1-й Урожайной, предлагается сместиться акцент в сторону легкоатлетический направленности будущего спортобъекта.
ФОК будет построен на участке в районе ул. Строителей — ул. Песчаной — ул. Шпалопропиточной. Причем, за счет средств застройщика — компанией ПМД — в рамках договора о Комплексном развитии территории. То есть этот проект предусмотрен соответствующим соглашением.
Помимо возведения ФОК, застройщик установит workout-площадку с тренажерами, обновит улично-дорожную сеть, в том числе тротуары и внутриквартальные проезды, обустроит детские игровые и спортивные площадки, сквер, а также благоустроит территорию, сообщают краевые власти.