В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Продолжается поступление тепла на Урал с юго-запада, особенно интенсивным оно будет с сегодняшнего дня, 21 декабря и до 25 декабря включительно. Такой прогноз дали эксперты ГИС-центра ПГНИУ.
Эти дни будут теплее нормы более чем на 10˚, оттепели не будет лишь в воскресенье (когда похолодает до -2…-5˚). Но в понедельник снова вероятно потепление до 0…+1˚ в южной и центральной части края. В целом третья декада ожидается теплее климатической нормы на 7-9˚. Такого тепла в этот период не было с 2003 года, когда и декабрь в целом оказался рекордно теплым, напоминают эксперты.
25 декабря есть вероятность обильного снегопада под влиянием. Постепенное похолодание в Пермском крае ожидается со вторника, и вероятно с середины следующей недели температура воздуха будет уже ближе к норме, на уровне около -10˚, при этом вероятность снегопадов останется значительной.