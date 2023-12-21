В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда

Эти дни будут теплее нормы более чем на 10˚, оттепели не будет лишь в воскресенье (когда похолодает до -2…-5˚). Но в понедельник снова вероятно потепление до 0…+1˚ в южной и центральной части края. В целом третья декада ожидается теплее климатической нормы на 7-9˚. Такого тепла в этот период не было с 2003 года, когда и декабрь в целом оказался рекордно теплым, напоминают эксперты.