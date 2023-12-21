properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда

В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда

21 декабря 2023, 14:52
Фото: 1MI
Такого тепла в декабре в Перми не было 20 лет.

Продолжается поступление тепла на Урал с юго-запада, особенно интенсивным оно будет с сегодняшнего дня, 21 декабря и до 25 декабря включительно. Такой прогноз дали эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

Эти дни будут теплее нормы более чем на 10˚, оттепели не будет лишь в воскресенье (когда похолодает до -2…-5˚). Но в понедельник снова вероятно потепление до 0…+1˚ в южной и центральной части края. В целом третья декада ожидается теплее климатической нормы на 7-9˚. Такого тепла в этот период не было с 2003 года, когда и декабрь в целом оказался рекордно теплым, напоминают эксперты.

25 декабря есть вероятность обильного снегопада под влиянием. Постепенное похолодание в Пермском крае ожидается со вторника, и вероятно с середины следующей недели температура воздуха будет уже ближе к норме, на уровне около -10˚, при этом вероятность снегопадов останется значительной.

#Пермь#Погода#Рекорд#Температурный рекорд
Подпишитесь
Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?
Сегодня, 09:11
В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата
Сегодня, 10:28
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Сегодня, 12:14
В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках
Сегодня, 10:01
Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов
Сегодня, 08:51
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
Сегодня, 08:13