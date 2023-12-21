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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:22

В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю

В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю

21 декабря 2023, 12:14
Фото: freepik.com
Стоимость топлива падала последние несколько недель.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае за неделю выросли цены на все виды топлива за неделю. По данным Росстата, серьезней всего увеличилась стоимость топлива марки АИ-98 и выше — на 65 копеек. При этом предыдущие несколько недель цены на все виды топлива, кроме дизельного, падали. Сейчас регион занимает первое место в ПФО по стоимости топлива.

Пермский край Средние цены на 11 декабря Средние цены на 18 декабря
Бензин автомобильный 54,84 55,06
Марка АИ-92 49,70 49,82
Марка АИ-95 54,12 54,24
Марка АИ-98 и выше 67,69 68,34
Дизельное топливо 64,85 65,15

При этом в целом по стране с 12 по 18 декабря цены на бензин выросли в 37 субъектах, в 18 субъектах — снизились. В Москве, для сравнения, бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 48,95 до 51,06 рубля, АИ-05 — от 54,25 до 58,49, АИ-08 — от 63,39 до 71,99.

Цены на дизельное топливо в Пермском крае продолжают расти
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#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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