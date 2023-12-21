В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю

При этом в целом по стране с 12 по 18 декабря цены на бензин выросли в 37 субъектах, в 18 субъектах — снизились. В Москве, для сравнения, бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 48,95 до 51,06 рубля, АИ-05 — от 54,25 до 58,49, АИ-08 — от 63,39 до 71,99.