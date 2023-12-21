В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Пермском крае за неделю выросли цены на все виды топлива за неделю. По данным Росстата, серьезней всего увеличилась стоимость топлива марки АИ-98 и выше — на 65 копеек. При этом предыдущие несколько недель цены на все виды топлива, кроме дизельного, падали. Сейчас регион занимает первое место в ПФО по стоимости топлива.
|Пермский край
|Средние цены на 11 декабря
|Средние цены на 18 декабря
|Бензин автомобильный
|54,84
|55,06
|Марка АИ-92
|49,70
|49,82
|Марка АИ-95
|54,12
|54,24
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|68,34
|Дизельное топливо
|64,85
|65,15
При этом в целом по стране с 12 по 18 декабря цены на бензин выросли в 37 субъектах, в 18 субъектах — снизились. В Москве, для сравнения, бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 48,95 до 51,06 рубля, АИ-05 — от 54,25 до 58,49, АИ-08 — от 63,39 до 71,99.