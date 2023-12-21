В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В больнице в подмосковных Люберцах 21 декабря скончался 34-летний пермяк, который пострадал при падении глыбы льда на толпу людей у военкомата. ЧП произошло 20 декабря: пострадали четыре человека, их доставили в больницу.
По данным издания MSK1.ru, речь идет о Федоре Кузьмине. Он в день происшествия находился у военкомата вместе с женой, она сейчас находится в больнице с травмами позвоночника. По словам родственников Кузьмина, мужчина родился и вырос в Перми, в столицу переехал только в 2018 году. У него остались три ребенка.
По словам жены, после падения глыбы пермяк был в сознании, но речь стала невнятной. Тело мужа она еще не видела, о его смерти ей стало известно от родственников.