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В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата

В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата

21 декабря 2023, 10:28
Фото: Соцсети пермяка / МК срочные новости
Травмы получила и жена пермяка — сейчас она в больнице.

В больнице в подмосковных Люберцах 21 декабря скончался 34-летний пермяк, который пострадал при падении глыбы льда на толпу людей у военкомата. ЧП произошло 20 декабря: пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

По данным издания MSK1.ru, речь идет о Федоре Кузьмине. Он в день происшествия находился у военкомата вместе с женой, она сейчас находится в больнице с травмами позвоночника. По словам родственников Кузьмина, мужчина родился и вырос в Перми, в столицу переехал только в 2018 году. У него остались три ребенка.

По словам жены, после падения глыбы пермяк был в сознании, но речь стала невнятной. Тело мужа она еще не видела, о его смерти ей стало известно от родственников.

Момент падения глыбы
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