В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата

По данным издания MSK1.ru, речь идет о Федоре Кузьмине. Он в день происшествия находился у военкомата вместе с женой, она сейчас находится в больнице с травмами позвоночника. По словам родственников Кузьмина, мужчина родился и вырос в Перми, в столицу переехал только в 2018 году. У него остались три ребенка.