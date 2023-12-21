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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:38

В Прикамье задолженность по заработной плате сохраняется в одном муниципалитете

В Прикамье задолженность по заработной плате сохраняется в одном муниципалитете

21 декабря 2023, 11:27
Фото: properm.ru
В должниках — одно коммунальное предприятие с задолженностью в 1,3 миллиона рублей.

В Прикамье, по данным Пермьстата, долги по заработной плате есть всего лишь у одного предприятия, из Краснокамского городского округа. Сумма задолженности на 1 декабря — 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие, занимающееся занятые производством пара и горячей воды (тепловой энергии) в котельных, имеет задолженность перед 23 рабочими. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 58,2 тыс. рублей.

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организации, отмечают статистики. Объем просроченной задолженности в 1,4 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников предприятия.

#Экономика#Краснокамск#Зарплата#Задолженность
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