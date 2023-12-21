Во всех районах Сахалинской области открыли МЦУ по поручению президента РФ

«Сахалинская область плотно и последовательно сотрудничает с АНО „Диалог“ и АНО „Диалог — регионы“, реализуя совместные проекты, призванные повысить эффективность работы властей в публичном поле. Один из них — развитие системы муниципальных центров управления. Помимо задачи по работе с сообщениями от граждан, выполняют они и другие важные функции. Например, занимаются аналитическим и экспертным сопровождением работы местных властей, став надежной опорой для муниципальных глав. Первые муниципальные центры управления в Сахалинской области открылись несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя. Опираясь на этот опыт, островному региону было проще выполнить поручение президента, внедрив этот механизм во всех муниципалитетах», — отметил заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк.