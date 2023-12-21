Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд

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Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края присвоил проекту строительства логистического комплекса Wildberries статус приоритетного проекта (ПИП). Центр появится в деревне Устиново Пермского района. Компания «Вайлдберриз» вложит в строительство объекта 8,5 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Комплекс будут строить в три очереди, а окончание работ запланировано на 2027 год. Общая площадь логистического центра составит 170 тыс. кв. м, в него войдет административно-бытовая часть. Строительство объекта позволит создать не менее 6 тыс. рабочих мест. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.
Соглашение о строительстве логистического центра Wildberries в деревне Устиново было подписано в конце ноября генеральным директором компании Татьяной Бакальчук и губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.