Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд

Комплекс будут строить в три очереди, а окончание работ запланировано на 2027 год. Общая площадь логистического центра составит 170 тыс. кв. м, в него войдет административно-бытовая часть. Строительство объекта позволит создать не менее 6 тыс. рабочих мест. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.