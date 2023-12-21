properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Wildberries вложит в логистический центр под Пермью 8,5 млрд рублей

Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд

21 декабря 2023, 04:50
Фото: 1MI

Wildberries вложит в логистический центр под Пермью 8,5 млрд рублей

Окончание работ запланировано на 2027 год.

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края присвоил проекту строительства логистического комплекса Wildberries статус приоритетного проекта (ПИП). Центр появится в деревне Устиново Пермского района. Компания «Вайлдберриз» вложит в строительство объекта 8,5 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Комплекс будут строить в три очереди, а окончание работ запланировано на 2027 год. Общая площадь логистического центра составит 170 тыс. кв. м, в него войдет административно-бытовая часть. Строительство объекта позволит создать не менее 6 тыс. рабочих мест. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.

Соглашение о строительстве логистического центра Wildberries в деревне Устиново было подписано в конце ноября генеральным директором компании Татьяной Бакальчук и губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой
Узнать подробнее
Читайте также:
Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где
#Общество#Пермь#Логистический центр#Wildberries
Подпишитесь
«Парма» впервые в истории победила ЦСКА на домашнем паркете
Сегодня, 02:22
Окончено строительство Пермской краевой инфекционной больницы
Сегодня, 02:59
Арестованный по делу о госизмене фотограф из Перми написал письмо друзьям
Сегодня, 03:34
«Человек немного перегорел». Губернатор прокомментировал угрозы мэра Соликамска
Вчера, 15:00
В ПЗСП подтвердили переезд арендаторов Китайского рынка в другой район
Вчера, 14:16