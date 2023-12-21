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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Жители одного из кузбасских сел почти неделю находятся без воды

Жители одного из кузбасских сел почти неделю находятся без воды

21 декабря 2023, 05:28
Фото: 1MI
Работы пока не проводятся.

В кузбасском селе Нижнеяшкино люди почти неделю живут без воды. По словам жителей, проблема возникла из-за перемерзшей водонапорной башни. Люди жалуются губернатору Кемеровской области на бездействие чиновников и ответственных лиц, сообщает VSE42.Ru.

Люди говорят, что воды нет с прошлой недели, 16 декабря. На их обращение отреагировал официальный представитель администрации Яшкинского муниципального округа. Он рассказал, что специалисты отдела ЖКХ уточнят планы проведения работ в селе.

#Общество#Коммунальный рай#Отключение воды
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