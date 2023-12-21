Жители одного из кузбасских сел почти неделю находятся без воды

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В кузбасском селе Нижнеяшкино люди почти неделю живут без воды. По словам жителей, проблема возникла из-за перемерзшей водонапорной башни. Люди жалуются губернатору Кемеровской области на бездействие чиновников и ответственных лиц, сообщает VSE42.Ru.
Люди говорят, что воды нет с прошлой недели, 16 декабря. На их обращение отреагировал официальный представитель администрации Яшкинского муниципального округа. Он рассказал, что специалисты отдела ЖКХ уточнят планы проведения работ в селе.