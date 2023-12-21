properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Жительница Краснокамска год систематично избивала свою дочь

Жительница Краснокамска год систематично избивала свою дочь

21 декабря 2023, 13:21
Фото: 1MI
О насилии над подростком в полицию сообщили соседи.

В отношении 41-летней жительницы Краснокамска, избивавшей свою несовершеннолетнюю дочь возбуждено уголовное дело. Подробности истории сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Как подчеркивают в следственном органе, женщина осознавала, что девочка полностью от нее зависит и не сможет ответить.

О совершенном преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи, которые увидели, как подозреваемая на улице причиняет побои дочери.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости).

В настоящее время девочка из семьи изъята и помещена в государственное социальное учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

#Общество#Криминал#Полиция#Насилие#Домашнее насилие#Су скр
Подпишитесь
Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?
Сегодня, 09:11
В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата
Сегодня, 10:28
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Сегодня, 12:14
В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках
Сегодня, 10:01
Пермский «Щелкунчик» попал в российский ТОП-3 по цене билетов
Сегодня, 08:51
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
Сегодня, 08:13