Жительница Краснокамска год систематично избивала свою дочь

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В отношении 41-летней жительницы Краснокамска, избивавшей свою несовершеннолетнюю дочь возбуждено уголовное дело. Подробности истории сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Как подчеркивают в следственном органе, женщина осознавала, что девочка полностью от нее зависит и не сможет ответить.
О совершенном преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи, которые увидели, как подозреваемая на улице причиняет побои дочери.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости).
В настоящее время девочка из семьи изъята и помещена в государственное социальное учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.