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Александр Бастрыкин требует отчета о транспортном сообщении Осы с девятью деревнями

Александр Бастрыкин требует отчета о транспортном сообщении Осы с девятью деревнями

22 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI
Судно на воздушной подушке, связывающее 700 сельчан с цивилизацией, чаще ломается, чем работает.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе. Об этом сообщают в следкоме.

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе. Из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, которое является единственным способом добраться до Осы из расположенных на другом берегу реки Камы на расстоянии 4 километров девяти деревень. В деревнях проживают около 700 человек. Сейчас они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений. Другого общественного транспорта в населенных пунктах не имеется, ближайшие города находятся далеко, в связи с чем жители вынуждены преодолевать путь до Осы пешком по льду Камы.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Оса#Су скр#Транспорт#Общественный транспорт#Александр Бастрыкин
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