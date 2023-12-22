Александр Бастрыкин требует отчета о транспортном сообщении Осы с девятью деревнями

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
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Updated Сегодня, 14:00
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе. Об этом сообщают в следкоме.
В СМИ и социальных сетях появились сообщения о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе. Из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, которое является единственным способом добраться до Осы из расположенных на другом берегу реки Камы на расстоянии 4 километров девяти деревень. В деревнях проживают около 700 человек. Сейчас они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений. Другого общественного транспорта в населенных пунктах не имеется, ближайшие города находятся далеко, в связи с чем жители вынуждены преодолевать путь до Осы пешком по льду Камы.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.