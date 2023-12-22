Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры

Действия ООО «Жилсервис Усть-Качка» (читай — «Амакс») понятны — вывести Лузина из борьбы за восстановление гражданских прав жителей и вернуть курорт «Усть-Качка» в госсобственность. Именно этим вопросом последнее время занимался Лузин. О возврате курортов в собственность государства заговорили на самом высоком уровне, Генеральная прокуратура РФ через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей, — сообщали РИА Новости. А в Пермском крае для принятия такого решения собраны все документы, касающиеся приватизации курорта.