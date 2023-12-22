Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры

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Усть-Качка — поселок-курорт в Пермском муниципальном округе. Десятки лет назад при приватизации курорта бизнесменам удалось заполучить в уставный капитал жилье, которое выдавали работникам. Properm.ru не раз публиковал расследования и статьи по этому поводу, в редакции даже проходила пресс-конференция депутатов и жителей Усть-Качки.
Профсоюзы продали контрольный пакет акций ЗАО «Курорт Усть-Качка». Весь жилищный фонд курорта, более 1 тыс. квартир (общая площадь 51 тыс. кв. м) был внесен в уставный капитал вновь образованного ЗАО «Курорт Усть-Качка». И часть поселка превратилась в «деревню крепостных». Более 3,5 тыс. граждан, около 1,2 тыс. семей не могли приватизировать свое жилье, вынуждены платить за наём и даже за капитальный ремонт помещений, которыми не могут распорядиться.
«Суд, учитывая заявление ответчика об истечении срока исковой давности и фактические обстоятельства дела, отказывает в удовлетворении иска (п. 2 ст. 199 ГК РФ)», — это единственная законодательная норма, которая не позволяет жителям добиться справедливости.
Часть жителей выкупили квартиры, кто-то уехал, бросив свое жилье новым владельцам. После всех манипуляций с имуществом и законом собственником 600 квартир, а также жилых и нежилых помещений в домах, построенных предприятиями Пермского края для сотрудников курорта, оказалось ООО «Жилсервис».
Люди продолжали бороться за свои права, некоторые в прямом смысле положили на это остаток жизни.
Василий Лузин — бывший глава Усть-Качки — остается одним из самых активных жителей, не смирившихся с тем, что их жилье досталось бизнесменам, не вложившим в строительство этих домов ни копейки. Он продолжает писать губернатору Пермского края, президенту РФ, генпрокурору РФ, руководителю Следственного комитета РФ, продолжает попытки судиться с собственниками «деревни крепостных».
Сейчас ООО «Жилсервис Усть-Качка» и ООО «Управляющая компания „Усть-Качка Сервис“» пытаются выселить его и его семью из квартиры, полученной Василием Лузиным по решению Пермского райисполкома в 1984 году.
Иск поступил в Пермский районный суд. ООО «Жилсервис Усть-Качка» требует признать утратившими права пользования жилым помещением сразу пятерых человек, прописанных в квартире, в том числе самого Василия Петровича, его двух сыновей и двух несовершеннолетних внуков.
По мнению Василия Лузина, истцы злоупотребляют правом, пытаясь выселить его семью, в том числе несовершеннолетних детей, из помещения, в котором они законно проживают. Цель одна — заставить Василия Лузина заключить договор коммерческого найма, прекратить борьбу за отнятое у людей право приватизации их жилья.
Как рассказали Properm.ru на условиях анонимности друзья Василия Петровича, после его жалобы в Следственный комитет РФ его вызвали в Следственный комитет Пермского района на очную ставку с истцами, которые склоняли его к заключению договора коммерческого найма.
«Самое страшное, что человек потерял веру в справедливость правосудия, в верховенство Закона, занимает деньги, чтобы, не доводя до суда, выкупить квартиру, владельцем и пользователем которой он и его семья являются на законном основании», — рассказал один из друзей семьи.
Василий Лузин всю жизнь отдал Усть-Качке, работал преподавателем в школе, затем неоднократно становился главой Усть-Качкинской сельской администрации.
«Он являлся гарантом законности на вверенной ему территории. И вот теперь коммерческие структуры пытаются выставить его преступником и выселить вместе с семьей из законного жилья», — пишут в письме в редакцию Properm.ru местные жители.
Действия ООО «Жилсервис Усть-Качка» (читай — «Амакс») понятны — вывести Лузина из борьбы за восстановление гражданских прав жителей и вернуть курорт «Усть-Качка» в госсобственность. Именно этим вопросом последнее время занимался Лузин. О возврате курортов в собственность государства заговорили на самом высоком уровне, Генеральная прокуратура РФ через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей, — сообщали РИА Новости. А в Пермском крае для принятия такого решения собраны все документы, касающиеся приватизации курорта.
«Конечно, веру в справедливость правосудия, в верховенство Закона уже давно потеряли практически все жители села, а также их родные, близкие и знакомые этих жителей. А это десятки тысяч людей», — пишут авторы обращения в защиту Василия Лузина.
Это не первая попытка владельцев зданий выселить жителей Усть-Качки из их квартир. Первую пресек Следственный комитет, который предотвратил выселение многодетной матери Веры Иванцовой и ее троих детей.