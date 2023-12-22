Эксперт рассказала, сколько конфет можно давать детям в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Стало известно, сколько конфет нужно давать ребенку в праздники, чтобы не навредить. Как рассказала детский эндокринолог Дарья Хайкина, при определении нормы нужно учитывать состояние здоровья, питание и физическую активность. Для детей 2-3 лет дневная норма сахара не должна превышать 13 граммов, или примерно трех чайных ложек. В 4-8 лет ограничьте сахар до 16 граммов в день, в 9-13 лет — 20-25 граммов в день, а в 14-18 лет — до 25-30 граммов.
В среднем одна конфета содержит 4-6 граммов сахара, поэтому дошкольникам достаточно давать одну конфету в день, а для более старших детей — 2-3 конфеты. Если ребенок ест много сладостей, то у него может возникнуть лишний вес, увеличивается риск возникновения кариеса, а также нарушения пищевого поведения, так как дети начинают отказываться от фруктов, овощей и мяса, содержащих необходимые организму витамины и микроэлементы. Кроме того, возрастает риск возникновения сахарного диабета 2 типа, сообщают «Новые известия».