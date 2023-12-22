Исполнена мечта семьи из Северодонецка о туристическом визите в Пермский край

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В четверг, 21 декабря, семья Красий — это 9-летний Иван и его мама Оксана Анатольевна — встретились с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посетили с экскурсией детский технопарк «Кванториум Фотоника».
Отметим, представители реготделения партии «Единая Россия» познакомились с семьей Красий в Северодонецке. Летом этого года в этом городе — подшефном Пермскому краю была развернута гуманитарная миссия «Единой России». В ходе волонтерской деятельности пермские единороссы передали семье Красий два глюкометра и набор тейпов для поддержания здоровья сына Ивана, а также скейтборт и игрушки.
Как рассказал первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, волонтеры во время посещения семьи рассказали Ивану про Пермь и Пермский край, и молодой человек захотел посетить его. В преддверии Нового года мама с сыном приехали в Пермский край.
Семья встретилась с губернатором региона, секретарем регионального отделения партии Дмитрием Махониным, посетила детский технопарк «Кванториум Фотоника» — площадку, наполненную высокотехнологичным обучающим оборудованием.
Глава региона узнал о впечатлениях, обстановке, а также вручил Ивану умную колонку, сувенирную продукцию и свой личный значок — на память.
Дмитрий Махонин:
— С радостью пригласили Ваню с мамой Оксаной Анатольевной в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: они были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур и Губаху. Сегодня мы встретились в детском технопарке «Кванториум Фотоника». Для Вани провели экскурсию — парень он смышленый, больше всего ему понравились насекомые-палочники, которых разводят на площадке наноквантума.
Тепло пообщались о мечтах и планах, о том, как меняется жизнь в подшефном Северодонецке. Ваня в восторге от Перми и всего увиденного, вчера долго не мог уснуть после победы «Пармы». Парень зарядил меня своими положительными эмоциями. А мы рады сделать такой новогодний подарок ребенку!
Всего семья из Северодонецка пробудет в Пермском крае пять дней.