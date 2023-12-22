Исполнена мечта семьи из Северодонецка о туристическом визите в Пермский край

— С радостью пригласили Ваню с мамой Оксаной Анатольевной в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: они были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур и Губаху. Сегодня мы встретились в детском технопарке «Кванториум Фотоника». Для Вани провели экскурсию — парень он смышленый, больше всего ему понравились насекомые-палочники, которых разводят на площадке наноквантума.