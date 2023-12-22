Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава восемнадцатая: уха без петуха

Исторически в Перми, как и во всем СССР, рыбное место было при сетевом магазине «Океан» — небольшой бар-кофейня. Здесь и только здесь можно было отведать деликатесы, которых в свободной торговле было не найти. Ассорти с копченым осетром и черной икрой стоило рупь-двадцать, с красной икрой и горбушей — рубль. Кусок батона с печенью трески — 30 копеек. И это было место, где еще в 80-е варили кофе в турке на песке. Ухи, однако, здесь не подавали, а вот в соседнем Екатеринбурге спутником подобного магазина был ресторан, где в меню, хоть и один, но наличествовал рыбный суп.