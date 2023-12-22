properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проверят из-за роста цен на топливо в Пермском крае

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проверят из-за роста цен на топливо в Пермском крае

22 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI
Специалисты запросили документы у компании.
Сюжет
Уфас

Пермские антимонопольщики начали проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае. Специалистов заинтересовал рост цен, который был 16 и 20 декабря 2023 года. 

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин пояснил, что у компании запросили документы, чтобы оценить динамику затрат общества на покупку нефтепродуктов.

«В случае выявления в действиях ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ признаков установления монопольно высокой цены, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования», — пояснил Плаксин.

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке топлива в Прикамье. В конце 2022 года антимонопольщики оштрафовали компанию за необоснованное повышение цен на топливо.ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт обязали выплатить 650 тыс. рублей.

Читайте также:
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделюЦены на дизельное топливо в Пермском крае продолжают растиЦены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли
#Уфас#Пермь#Бензин#Топливо
Подпишитесь
Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники
Сегодня, 07:42
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом
Сегодня, 04:19
Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»
Сегодня, 04:59