«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проверят из-за роста цен на топливо в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Пермские антимонопольщики начали проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае. Специалистов заинтересовал рост цен, который был 16 и 20 декабря 2023 года.
Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин пояснил, что у компании запросили документы, чтобы оценить динамику затрат общества на покупку нефтепродуктов.
«В случае выявления в действиях ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ признаков установления монопольно высокой цены, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования», — пояснил Плаксин.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке топлива в Прикамье. В конце 2022 года антимонопольщики оштрафовали компанию за необоснованное повышение цен на топливо.ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт обязали выплатить 650 тыс. рублей.