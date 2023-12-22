«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проверят из-за роста цен на топливо в Пермском крае

Пермские антимонопольщики начали проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае. Специалистов заинтересовал рост цен, который был 16 и 20 декабря 2023 года.