Москва и Владивосток стали молодежными столицами России 2024 года

«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь, по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, которого пригласили объявить победителей. Подводя итоги, Кириенко указал, что за пять городов было отдано 1 300 000 голосов, и это число свидетельствует об огромной работе, проведенной в каждом городе и каждом регионе. Это чувство истинного патриотизма, любви к своему городу, которое жители городов сумели передать всей стране. Вне зависимости от результатов победителями можно считать всех, и у каждого из пяти городов есть право обладать титулом молодёжной столицы России, добавил он.