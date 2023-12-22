Москва и Владивосток стали молодежными столицами России 2024 года

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
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Updated Сегодня, 19:12
Этого звания удостоились сразу два центра молодежного притяжения — Москва и Владивосток, города, которые символично связали всю Россию: от европейской части до Дальнего Востока. Об этом пишет Gazeta.ru.
«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь, по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, которого пригласили объявить победителей. Подводя итоги, Кириенко указал, что за пять городов было отдано 1 300 000 голосов, и это число свидетельствует об огромной работе, проведенной в каждом городе и каждом регионе. Это чувство истинного патриотизма, любви к своему городу, которое жители городов сумели передать всей стране. Вне зависимости от результатов победителями можно считать всех, и у каждого из пяти городов есть право обладать титулом молодёжной столицы России, добавил он.
Итог: в 2024 году, который президент России Владимир Путин объявил Годом семьи, статус молодежной столицы России — 2024 присудили двум городам. Здесь предполагается провести крупные молодёжные мероприятия, собрать молодых граждан со всей страны, эти города станут драйверами развития молодёжи сразу во всех часовых поясах. Предполагается, что в будущем году между Москвой и Владивостоком будет пролегать маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для учащихся школ. Благодаря этому начинанию, в 2024 году связь между городами продолжит укрепляться.
По итогам конкурса в 2024 году города-лауреаты, проявившие не меньшее стремление к победе, — Красноярск, Омск и Мурманск — получат дополнительные возможности для молодых жителей. В каждом городе предполагается проводить дополнительный грантовый конкурс, федеральное событие, обеспечить турпоездки для молодых жителей.
В ходе народного голосования граждане России отдали в пользу своих городов-фаворитов более миллиона голосов. Весомый вклад в конкурсную гонку также внесли команды городов, руководство субъектов, мэрии, лидеры общественного мнения. По результатам народного голосования Москва набрала в рейтинге городов 342 696 голосов, у Владивостока 339 636 голосов, у Омска — 191 922, у Мурманска — 172 268 и у Красноярска — 117 805 голосов.