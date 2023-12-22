На трассе Пермь — Березники сгорела машина. Пострадали люди

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:16
На трассе Пермь — Березники сегодня утром, 22 декабря, около 6:10, произошло ДТП с пострадавшими. По дороге со стороны Перми в направлении Березников за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» ехал 66-летний водитель. На 132 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 44-летнего водителя.
В результате аварии «Лада Веста» загорелась. Водитель и пассажир «ВАЗа», а также водитель «Лады» были госпитализированы в больницу. В пресс-службе Госавтоинспекции Березников сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента. В ГИБДД просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.