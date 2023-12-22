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В ДТП на трассе Пермь — Березники утром 22 декабря пострадали три человека

На трассе Пермь — Березники сгорела машина. Пострадали люди

22 декабря 2023, 07:06
Фото: vk.com/ber_bezopasnye

В ДТП на трассе Пермь — Березники утром 22 декабря пострадали три человека

Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Березники сегодня утром, 22 декабря, около 6:10, произошло ДТП с пострадавшими. По дороге со стороны Перми в направлении Березников за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» ехал 66-летний водитель. На 132 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии «Лада Веста» загорелась. Водитель и пассажир «ВАЗа», а также водитель «Лады» были госпитализированы в больницу. В пресс-службе Госавтоинспекции Березников сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента. В ГИБДД просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

#Авто#Дтп#Пермь#Березники#Гибдд
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