На трассе Пермь — Березники сгорела машина. Пострадали люди

На трассе Пермь — Березники сегодня утром, 22 декабря, около 6:10, произошло ДТП с пострадавшими. По дороге со стороны Перми в направлении Березников за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» ехал 66-летний водитель. На 132 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 44-летнего водителя.