Научно-практическая конференция ОМК собрала студентов и школьников из шести регионов

Эксперты отметили, что год от года проекты молодых специалистов и учащихся становятся более глубокими, а экономический эффект от их реализации – более весомым, растет и популярность инженерных профессий среди молодежи. Многие из озвученных идей имеют прикладной потенциал, другие направлены на улучшение уже внедренных в компании цифровых систем.