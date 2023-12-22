Пермские спасатели рассказали, сколько человек за год они спасли

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Пермские спасатели за 2023 год выезжали на происшествия более 1,9 тыс. раз. По данным пресс-службы мэрии Перми, от гибели было спасено более 500 человек. В частности, они предотвратили 15 суицидов, более 20 раз выезжали на поиски людей в лесу.
Для сравнения, в 2021 году пермские спасатели реагировали на 2,6 тыс. вызовов, спасено было 469 человек. На сайте мэрии сказано, что в составе поисково-спасательного отряда находятся 12 групп — всего 65 спасателей.