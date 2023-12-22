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Пермские спасатели рассказали, сколько человек за год они спасли

Пермские спасатели рассказали, сколько человек за год они спасли

22 декабря 2023, 08:54
Фото: vk.com/mkupgss
В среднем за год спасатели реагируют на 2,5 тыс. вызовов.

Пермские спасатели за 2023 год выезжали на происшествия более 1,9 тыс. раз. По данным пресс-службы мэрии Перми, от гибели было спасено более 500 человек. В частности, они предотвратили 15 суицидов, более 20 раз выезжали на поиски людей в лесу.

Для сравнения, в 2021 году пермские спасатели реагировали на 2,6 тыс. вызовов, спасено было 469 человек. На сайте мэрии сказано, что в составе поисково-спасательного отряда находятся 12 групп — всего 65 спасателей.

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#Происшествия#Пермь#Спасатели#Пермские спасатели
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