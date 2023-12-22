Пермские спасатели рассказали, сколько человек за год они спасли

Пермские спасатели за 2023 год выезжали на происшествия более 1,9 тыс. раз. По данным пресс-службы мэрии Перми, от гибели было спасено более 500 человек. В частности, они предотвратили 15 суицидов, более 20 раз выезжали на поиски людей в лесу.