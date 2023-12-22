Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники

В новогодние выходные, с 1 по 7 января, в Пермском крае ожидается температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы. Такие данные указаны в долгосрочных прогнозах, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В праздничные дни установится погода с температурой от -5 до -15° и снегопадами.