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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Какой будет погода в новогодние выходные в Перми и Пермском крае

Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники

22 декабря 2023, 07:42
Фото: properm.ru

Какой будет погода в новогодние выходные в Перми и Пермском крае

Долгосрочные данные могут обрадовать жителей региона.

В новогодние выходные, с 1 по 7 января, в Пермском крае ожидается температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы. Такие данные указаны в долгосрочных прогнозах, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В праздничные дни установится погода с температурой от -5 до -15° и снегопадами.

Что касается недели до праздников, в понедельник, 25 декабря, аномальная оттепель в регионе начнет отступать. В этот день ожидается сильный снегопад, а затем в Прикамье придет похолодание. Вероятно, его пик настанет 30 декабря — тогда температура воздуха составит -15…-20°.

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