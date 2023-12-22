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Пермские волонтеры сообщили о гибели молодого инфорга Марины Субботиной

Помогла найти множество людей. Пермские волонтеры рассказали о гибели молодой матери

22 декабря 2023, 03:21
Фото: Midjourney / vk.com/region59pk

Пермские волонтеры сообщили о гибели молодого инфорга Марины Субботиной

Пермячка помогала волонтерам, пока была в отпуске по уходу за ребенком.

Волонтеры пермского отряда «Регион59-поиск пропавших людей» сообщили о гибели информационного координатора Марины Субботиной. Волонтеры уточняют, что ее не стало 21 декабря. Она активно участвовала в поисковой деятельности, распространяя информацию о пропавших. 25-летняя девушка была в отпуске по уходу за ребенком.

«Благодаря ее помощи было найдено много пропавших людей. Очень горько осознавать, что уходят самые лучшие молодые люди. У Марины остались двое маленьких деток», — пишут волонтеры.

Причины смерти девушки не сообщаются.

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#Медицина в Прикамье#Волонтер#Пермь#Волонтеры
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