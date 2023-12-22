Помогла найти множество людей. Пермские волонтеры рассказали о гибели молодой матери

Волонтеры пермского отряда «Регион59-поиск пропавших людей» сообщили о гибели информационного координатора Марины Субботиной. Волонтеры уточняют, что ее не стало 21 декабря. Она активно участвовала в поисковой деятельности, распространяя информацию о пропавших. 25-летняя девушка была в отпуске по уходу за ребенком.