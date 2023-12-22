Помогла найти множество людей. Пермские волонтеры рассказали о гибели молодой матери

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Волонтеры пермского отряда «Регион59-поиск пропавших людей» сообщили о гибели информационного координатора Марины Субботиной. Волонтеры уточняют, что ее не стало 21 декабря. Она активно участвовала в поисковой деятельности, распространяя информацию о пропавших. 25-летняя девушка была в отпуске по уходу за ребенком.
«Благодаря ее помощи было найдено много пропавших людей. Очень горько осознавать, что уходят самые лучшие молодые люди. У Марины остались двое маленьких деток», — пишут волонтеры.
Причины смерти девушки не сообщаются.