properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Президент поручил установить статус многодетной семьи по всей стране

Президент поручил установить статус многодетной семьи по всей стране

22 декабря 2023, 07:15
Фото: 1MI
Сроки установления единого статуса пока неизвестны.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот. Это произошло во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, люди просят об установлении такого статуса.

«Нужно обеспечить соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — отметил президент.

В конце ноября Путин отметил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов страны.

Читайте также:
Власти выделили почти 90 миллиардов рублей на единое пособие для семей с детьмиВ Госдуме предлагают давать по 200 тысяч рублей родившим до 25 лет женщинамМЧС предлагает давать оплачиваемый выходной пострадавшим при ЧС
#Касается каждого#Пермь#Пособия#Льготы
Подпишитесь
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»
Сегодня, 04:59
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом
Сегодня, 04:19
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Вчера, 12:14