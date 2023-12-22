Президент поручил установить статус многодетной семьи по всей стране

Президент РФ Владимир Путин дал поручение установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот. Это произошло во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, люди просят об установлении такого статуса.