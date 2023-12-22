Президент поручил установить статус многодетной семьи по всей стране

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Президент РФ Владимир Путин дал поручение установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот. Это произошло во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, люди просят об установлении такого статуса.
«Нужно обеспечить соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — отметил президент.
В конце ноября Путин отметил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов страны.