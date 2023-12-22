Ремонт детской больницы в Березниках затянулся на 13 лет. Она так и не откроется

Здание детской городской больницы на Советском проспекте, 67 в Березниках признано непригодным для использования в целях здравоохранения. Реконструкция объекта стартовала примерно 13 лет назад. В пресс-службе управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города ответили на запрос Properm.ru, что было проведено комплексное обследование сооружения и дана независимая оценка.