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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Детскую больницу в Березниках ремонтировали с 2010 года, но она не откроется

Ремонт детской больницы в Березниках затянулся на 13 лет. Она так и не откроется

22 декабря 2023, 12:22
Фото: vk.com/hospital59

Детскую больницу в Березниках ремонтировали с 2010 года, но она не откроется

Последние годы работы на объекте не двигались с мертвой точки, а подрядчики неоднократно срывали сроки.

Здание детской городской больницы на Советском проспекте, 67 в Березниках признано непригодным для использования в целях здравоохранения. Реконструкция объекта стартовала примерно 13 лет назад. В пресс-службе управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города ответили на запрос Properm.ru, что было проведено комплексное обследование сооружения и дана независимая оценка.

Сейчас правительство Пермского края решило принять полномочия по строительству больницы. Минстрой и Минздрав Прикамья сформировали техническое задание на новый объект, он уже включен в адресную инвестиционную программу региона. Власти планируют построить современный комплекс детской поликлиники и детской больницы с женской консультацией. Он будет располагаться на ул. Льва Толстого, за Мемориалом Победы.

На данный момент готов предпроект комплекса медицинских учреждений, получены техусловия на технологическое присоединение к сетям. Также сформированы основные планировочные решения и согласована архитектурная концепция. В администрации Березников сообщают, что известны и предварительные сроки строительства — 2026–2028 годы.

Реконструкция здания детской больницы началась в 2010 году. На время ремонта детское педиатрическое отделение переехало в здание поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Усольский по ул. Прикамская, 3. В период с 2018 по 2021 годы стройка практически не сдвинулась с места — готовность здания составляла 50%.

В августе прошлого года в ответе на запрос Properm.ru чиновники сообщали, что капитальный ремонт сооружения приостановлен, а проектная и рабочая документация проходят проверку в Управлении государственной экспертизы Пермского края.

Детскую горбольницу в Березниках не смогли отремонтировать за 12 лет
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