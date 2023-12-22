Ремонт детской больницы в Березниках затянулся на 13 лет. Она так и не откроется

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Здание детской городской больницы на Советском проспекте, 67 в Березниках признано непригодным для использования в целях здравоохранения. Реконструкция объекта стартовала примерно 13 лет назад. В пресс-службе управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города ответили на запрос Properm.ru, что было проведено комплексное обследование сооружения и дана независимая оценка.
Сейчас правительство Пермского края решило принять полномочия по строительству больницы. Минстрой и Минздрав Прикамья сформировали техническое задание на новый объект, он уже включен в адресную инвестиционную программу региона. Власти планируют построить современный комплекс детской поликлиники и детской больницы с женской консультацией. Он будет располагаться на ул. Льва Толстого, за Мемориалом Победы.
На данный момент готов предпроект комплекса медицинских учреждений, получены техусловия на технологическое присоединение к сетям. Также сформированы основные планировочные решения и согласована архитектурная концепция. В администрации Березников сообщают, что известны и предварительные сроки строительства — 2026–2028 годы.
Реконструкция здания детской больницы началась в 2010 году. На время ремонта детское педиатрическое отделение переехало в здание поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Усольский по ул. Прикамская, 3. В период с 2018 по 2021 годы стройка практически не сдвинулась с места — готовность здания составляла 50%.
В августе прошлого года в ответе на запрос Properm.ru чиновники сообщали, что капитальный ремонт сооружения приостановлен, а проектная и рабочая документация проходят проверку в Управлении государственной экспертизы Пермского края.