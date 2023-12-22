Спаси планету и кошелек. В Перми появились автоматы с бытовой химией на розлив

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Перми появились автоматы по продаже бытовой химии на розлив. Их запустил пермский завод вендингового оборудования «Третий кран». Найти автоматы можно в пяти точках:
Примечательно, что таким образом пермяки могут сэкономить на покупке бытовой химии, так как не придется переплачивать за бутылку — ее можно принести с собой. Кроме того, это положительно влияет на ситуацию с экологией. По данным Российского экологического оператора, одна семья выбрасывает в год около 664 бутылок.
Вдобавок, благодаря подобным автоматам цена товара ниже, так как производителю не нужно заниматься упаковкой продукта, оплачивать место на полке в магазине.
В автоматах доступна как бытовая химия от федеральных марок «Синергетик», так и от пермских брендов — «Чисто-Быстро» и «Чистомам».