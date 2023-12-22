Спаси планету и кошелек. В Перми появились автоматы с бытовой химией на розлив

Примечательно, что таким образом пермяки могут сэкономить на покупке бытовой химии, так как не придется переплачивать за бутылку — ее можно принести с собой. Кроме того, это положительно влияет на ситуацию с экологией. По данным Российского экологического оператора, одна семья выбрасывает в год около 664 бутылок.