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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

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Спаси планету и кошелек. В Перми появились автоматы с бытовой химией на розлив

22 декабря 2023, 13:28
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Рассказываем, почему стоит покупать бытовую химию по-новому.

В Перми появились автоматы по продаже бытовой химии на розлив. Их запустил пермский завод вендингового оборудования «Третий кран». Найти автоматы можно в пяти точках:

  • ТЦ «Новая столица», 1 этаж (Мира, 37);
  • ТЦ «Времена года», 1 этаж (Докучаева, 42Б);
  • ТЦ «Запруд» (Лядовская 108В);
  • ТЦ «Новый» (Култаево);
  • Торговый комплекс «Волгодонский» (Ушакова 59В).

Примечательно, что таким образом пермяки могут сэкономить на покупке бытовой химии, так как не придется переплачивать за бутылку — ее можно принести с собой. Кроме того, это положительно влияет на ситуацию с экологией. По данным Российского экологического оператора, одна семья выбрасывает в год около 664 бутылок.

Вдобавок, благодаря подобным автоматам цена товара ниже, так как производителю не нужно заниматься упаковкой продукта, оплачивать место на полке в магазине.

В автоматах доступна как бытовая химия от федеральных марок «Синергетик», так и от пермских брендов — «Чисто-Быстро» и «Чистомам».

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