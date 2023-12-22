Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд

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Published Сегодня, 02:45
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В Перми 21 декабря температура воздуха достигла отметки в +2°, превысив суточный максимум 1986 года — тогда температура была на уровне 1,7°. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что 22 декабря ожидается новый температурный рекорд.
Специалисты уточняют, что в связи с аномальным потеплением есть риск схода снега и льда с крыш, нужно быть осторожнее.
На этой неделе до Пермского края добрался теплый фронт после серьезного похолодания. Отклонение среднесуточной температуры от нормы в последние дни составляет от 12 до 14˚.