Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд

В Перми 21 декабря температура воздуха достигла отметки в +2°, превысив суточный максимум 1986 года — тогда температура была на уровне 1,7°. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что 22 декабря ожидается новый температурный рекорд.