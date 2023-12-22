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Тезку президента РФ из Пермского края исключили из реестра экстремистов

Тезку президента РФ из Пермского края исключили из реестра экстремистов

22 декабря 2023, 03:44
Фото: https://fusionbrain.ai/
Мужчина попал в реестр из-за комментариев в соцсетях.

Росфинмониторинг исключил из списка террористов и экстремистов тезку президента РФ — 48-летнего Путина Владимира Геннадьевича из Верещагино. Он попал в реестр экстремистов еще в 2021 году.

Тогда он получил два года лишения свободы условно по делу об экстремизме. Мужчина разместил в соцсети «Вконтакте» пять комментариев против еврейского народа и ОМОНа. Эксперты нашли в комментариях призывы к насильственным действиям. Дело рассмотрели в особом порядке, мужчина признал вину, доказательства не были исследованы — об этом просил обвиняемый.

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#Суд#Пермь#Экстремизм#Экстремисты
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