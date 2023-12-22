Тезку президента РФ из Пермского края исключили из реестра экстремистов

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Росфинмониторинг исключил из списка террористов и экстремистов тезку президента РФ — 48-летнего Путина Владимира Геннадьевича из Верещагино. Он попал в реестр экстремистов еще в 2021 году.
Тогда он получил два года лишения свободы условно по делу об экстремизме. Мужчина разместил в соцсети «Вконтакте» пять комментариев против еврейского народа и ОМОНа. Эксперты нашли в комментариях призывы к насильственным действиям. Дело рассмотрели в особом порядке, мужчина признал вину, доказательства не были исследованы — об этом просил обвиняемый.